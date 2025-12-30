Iranul a desemnat Marina Canadei drept „organizație teroristă”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, fotografiat la o ceremonie organizată de forțele navale ale țării sale în mai 2025, FOTO: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia Images

Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept „organizaţie teroristă”, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, relatează AFP.

Ministerul iranian de Externe a denunțat într-un comunicat măsura luată de Canada în vara anului trecut drept „contrară principiilor fundamentale ale dreptului internţaional”.

„În cadrul reciprocităţii”, Iranul „declară Marina regală canadiană organizaţie teroristă”, anunţă Teheranul, fără să precizeze clar cum ar putea afecta asta Marina canadiană.

Canada a justificat înscrierea Gardienilor Revoluţiei pe lista sa a entităţilor teroriste prin faptul că Iranul „dă dovadă de dispreţ faţă de drepturile omului” şi că a dat dovadă de o „voinţă de a destabiliza ordinea internaţională”.

În virtutea acestei măsuri, Ottawa poate bloca active şi urmări în justiţie membri ai Gardienilor Revoluţiei.

Tensiuni din 2020 între Iran și Canada

Decizia Canadei a venit în contextul unor tensiuni puternice, de mai mulţi ani, între cele două ţări.

Canada, la fel ca alte ţări occidentale, a depus o plângere împotriva Iranului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), prin care cere ca Teheranul să fie găsit viovat de doborârea unui avion ucrainean de tip Boeing în 2020.

La 8 ianuarie 2020, zborul PS752 al companiei Ukraine International Airlines (UIA), care asigura o legătură de la Teheran la Kiev, a fost doborât la puţin timp după decolare, iar 176 de persoane au fost ucise, majoritatea iranieni şi canadieni.

Gardienii Revoluţiei au recunoscut că forţele lor au doborât avionul, însă au afirmat că controlorii lor l-au luat drept o ţintă ostilă.

În urma unei mişcări de contestare a regimului de la Teheran, declanşată de moartea tinerei Mahsa Amini în custodia poliției în 2022, Ottawa a impus mai multe serii de sancţiuni unor organizaţii şi ofiiali iranieni, pe care-i acuză de complicitate cu autorităţile iraniene.

Canada a interzis astfel intrarea pe teritoriul canadian a 10.000 de oficiali iranieni, inclusiv unor membri ai Gardienilor Revoluţiei.

Ottawa şi-a întrerupt relaţiile diplomatice cu Teheranul încă din 2012, catalogând Iranul drept „cea mai importantă ameninţare la adresa păcii mondiale”.