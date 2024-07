Iulia Navalnaia, trecută pe lista neagră a „teroriștilor și extremiștilor” din Rusia

Rusia a adăugat-o joi pe Iulia Navalnaia, una dintre principalele figuri ale opoziției, pe lista „teroriștilor” și „extremiștilor”, la două zile după ce a emis un mandat de arestare pe numele disidentei care trăiește în exil, scriu AFP și The Moscow Times.

Navalnaia a promis să continue munca soțului său, Aleksi Navalnîi, principalul opozant al liderului rus Vladimir Putin, care a murit într-o închisoare din Arctica în circumstanțe neclare în luna februarie a acestui an.



Datele ei personale au apărut joi pe listă neagră online elaborată de Rosfinmonitoring, agenția de stat menită să combată finanțarea persoanelor și organizațiilor considerate de Moscova „teroriste” sau implicate în „activități extremiste”.



Oficialii ruși aplică frecvent astfel de etichete personalităților din opoziție și celor care militează împotriva Kremlinului sau a ofensivei militare din Ucraina.



Includerea pe lista „extremiștilor și teroriștilor” permite Rosfinmonitoring să înghețe, fără un ordin judecătoresc, conturile bancare ale persoanelor etichetate astfel.



În 2021, autoritățile ruse au desemnat rețeaua de activiști a lui Navalnîi drept „extremistă”, expunându-i pe angajați, voluntari și susținători riscului de a fi urmăriți penal.



Chiar Navalnîi a fost condamnat la 19 ani de închisoare sub acuzația de „extremism”.



Marți, un tribunal din capitala Moscova a ordonat arestarea în contumacie a Iuliei Navalnaia, tot sub acuzația de „extremism”.



După moartea soțului ei, Navalnaia, în vârstă de 47 de ani, a promis să preia munca acestuia și a făcut lobby, din străinătate, împotriva guvernului lui Putin.



„Ce rapiditate! Dacă ei fac atâta tam-tam, atunci înseamnă că Iulia face totul bine”, a afirmat Kira Iarmiș, purtătoarea de cuvânt a văduvei lui Navalnîi, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare după ce aceasta a fost adăugată pe lista neagră.



Navalnaia, economistă de profesie, a fost alături de soțul ei în timp ce acesta a reușit să organizeze proteste în masă în Rusia, transportându-l cu avionul în afara țării atunci când a fost otrăvit, pentru ca apoi să se întoarcă sfidătoare la Moscova cu el în 2021, știind că va fi încarcerat.



La fel ca cei mai mulți opozanți ruși, Iulia Navalnaia trăiește în exil și ar fi arestată dacă ar pune piciorul în Rusia.



Ea riscă până la șase ani de închisoare dacă se întoarce sau este extrădată în țară.