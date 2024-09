Iulian Stanciu, eMAG: Cred în egalitatea de șanse, dar în România ea nu există. Una este să te naști în București și altceva e să te naști într-un sat de munte

„Un prieten, filozof, care este din când în când și jurnalist, îmi spunea la un moment dat că oamenii se nasc de dreapta. Dacă îi duci într-un mediu ostil, ei vor încerca să se dezvolte. Dacă îi duci într-un mediu în care nu le stimulezi partea asta de dezvoltare, vor cere ajutorul și vor cere să primească lucruri care nu sunt ale lor”, a spus marți Iulian Stanciu, președinte executiv al eMAG, la o conferință organizată de Curs de Guvernare.

Executivul eMAG se referea la taxa pe cifra de afaceri care a afectat companiile cărora le-a fost aplicată și care „demotivează, este populistă și omoară inovația”, după cum arată Stanciu.

Cred în egalitatea de șanse, care înseamnă șanse egale la educație, șanse egale la sănătate, la începerea unei afaceri, oriunde te-ai afla. Dar nu cred în egalitatea de rezultate, a mai spus antreprenorul în cadrul conferinței.

„Egalitatea de șanse în România – poate că este puțin utopic ce spun – nu există. Adică una este să te naști în București, unde ai anumite șanse, și cu totul altceva este să te naști într-un sat de munte sau de câmpie, unde ai cu totul alte șanse.

Cât privește egalitatea de rezultate, ea a început să fie făcută din ce în ce mai mult în România și chiar și în Europa, prin redistribuire, prin taxarea populistă a celor care muncesc mai mult, au mai multă inițiativă și ajung să câștige mai mult”, a mai explicat Iulian Stanciu.

Exemplul Estoniei

„Să vă dau un exemplu: am fost acum 2 săptămâni pentru câteva zile în Estonia. Am vrut să înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri în Estonia. O țară care a fost parte din Uniunea Sovietică și care a fost foarte, foarte dur afectată. În 1941, când sovieticii i-au cucerit, le-a distrus toată clasa intelectuală. Au omorât sau au trimis un exil peste 200.000 de oameni. Cu toate astea, în cei 33 de ani, de după 1991, când și-au recăpătat independența, au reușit să devină o societate dezvoltată”, a mai spus președintele eMAG.

El a subliniat ambiția guvernelor care s-au succedat la putere de a dezvolta capitalului uman, pentru că alte resurse nu prea aveau. „ Au ales să dezvolte capitalul uman. De asemenea, au dezvoltat o filozofie în care toate politicile publice erau centrate pe oameni și pe companii. Țara a investit 6,4% din PIB în educație, iar acum Estonia are 10 Unicorni, la o populație de 1,3 milioane. Sunt numărul unu în lume la unicorni per capital. Sunt numărul trei în lume la antreprenori per capita. România este pe ultimul loc în Europa la antreprenoriat”, a explicat Stanciu.

Estonia este locul întâi în Europa la calitatea educației și asta duce la dezvoltarea antreprenorială și la dezvoltarea companiilor mari într-o țară de aproape 20 de ori mai mică decât România, a menționat antreprenorul.

De ce sunt importante companiile mari în economie

„Companiile mari construiesc planuri pe 10 ani sau 20 de ani. Companiile mari pot aloca un capital de risc într-un procent mai mare față de companiile mici. Companiile mari pot accesa piețele de capital, pot accesa bursa, pot accesa diverse alte finanțări pentru partea de equity, pentru a investi de multe ori în active intangibile, care sunt mai greu finanțabile prin metodele clasice, bancare”, a mai spus fondatorul eMAG.

Un alt lucru pe care companiile mari îl fac sunt investițiile. La eMAG, potrivit fondatorului companiei, prin investiții au scăzut de 4 ori costurile cu operațiunile logistice per produs, în vreme ce salariile au crescut de cinci ori în ultimii 6-7 ani.

O companie mare are o contribuție indirectă semnificativă la economia unei țări. Pentru a vedea lucrul acesta, eMAG a făcut acum câțiva ani un studiu cu Roland Berger să vedem care este impactul companiei asupra economiei României.

„A ieșit că avem un impact indirect prin toate investițiile pe care le facem, de 0,5% din PIB.

Vă dați seama dacă ar fi 10 eMAG și 10 bănci mari și 10 companii gen Dedeman, Grampet sau UMB Spedition care să se extindă în afara României, unde am fi din punct de vedere economic?”, se întreba Stanciu.

Executivul eMAG consideră că ceea ce ne lipsește este partea de dezbatere publică și comunicare. „Vrem să fim cu adevărat băgați în seamă atunci când se iau decizii. Taxa pe cifra de afaceri ne-a afectat mult și cred că au fost afectate și companiile din transporturi și companiile din automotive. Sperăm că este, așa cum a fost menționat din stat, o chestie temporară și sperăm că va fi scoasă. Un alt lucru care ne afectează este impredictibilitatea și discuția despre eliminarea cotei unice. Un lucru care există și funcționează în Estonia este cota unică. Ea a stat la baza dezvoltării, dar într-adevăr, este o cotă cu adevărat unică”, conchide Stanciu.