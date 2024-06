John McEnroe: „Nu e corect ca Djokovic să fie mereu ticălosul, in timp ce Federer și Nadal să primească dragostea fanilor”

John McEnroe a fost unul dintre băieții răi ai circuitului mondial de tenis, isprăvile sale de pe teren fiind comentate ani la rândul. Întrebat despre iubirea diferențiată pe care reprezentanții BIG 3 o primesc, americanul spune că nu este corect ca Nole să fie mereu „ticălosul” de serviciu, în timp ce Federer și Nadal să primească dragoste peste tot în lume.

Cu doar câteva zile înainte de startul turneului de la Wimbledon (1-14 iulie), McEnroe a adus în discuție tratamentul de care a avut parte Nole la finala de anul trecut.

Sârbul a fost învins în cinci seturi de Carlos Alcaraz (1–6, 7–6(6), 6–1, 3–6, 6–4), iar de-a lungul meciului de pe centralul londonez Nole a fost huiduit de mai multe ori de fanii britanici care-și doreau ca Alcaraz să triumfe.

Ducând și mai departe discuția, John McEnroe spune că tratamentul la care a fost supus Djokerul de-a lungul carierei nu este unul normal, sârbul fiind văzut mereu ca „ticălosul” de serviciu.

„Rafa și Roger au reputații legendare, pe bună dreptate. Ei au fost incredibili de-a lungul carierei. Novak nu doar că i-a egalat, dar le-a și bătut aproape toate recordurile, ceea ce părea imposibil la un moment dat.

Ambii băieți (n.r. Federer și Nadal) au o clasă absolută. Ei sunt iubiți și respectați în întreaga lume.

Novak primește un tratament nedrept, el este ticălosul, personajul negativ, băiatul rău.

Cred că într-un fel ai nevoie de un tip bun și de unul rău, asta poate ajuta din plin sportul când ai astfel de rivalități.

Cred că ceea ce se întâmplă cu Nole este nedrept, sincer, pentru că el este grozav pentru tenis, pe teren, dar și în afara lui” – John McEnroe, pentru metro.co.uk.

