Keanu Reeves va produce un nou serial care naște mai multe semne de întrebare

Keanu Reeves va fi producătorul unui serial „John Wick”, bazat pe franciza de filme omonine apărute în cinematografe, însă proiectul naște mai multe semne de întrebare privind continuarea rolului său, relatează Variety și Screenrant.

Variety a aflat în exclusivitate că serialul aflat în lucru la studioul Lionsgate și conceput de cineastul Robert Levine (The Old Man, Black Sails) se va numi John Wick: Under the High Table.

Povestea serialului se va desfășura imediat după evenimentele ce au avut loc în filmul John Wick 4, lansat în martie 2023 cu un record de încasări.

Under the High Table va fi produs de Keanu Reeves, Basil Iwanyk, Erica Lee şi Chad Stahelski, proiectul promițând să „combine universurile noi şi vechi şi să-l propulseze pe John Wick într-o nouă eră”.

„John Wick a lăsat lumea Înaltei Mese într-o poziţie precară şi multe personaje noi vor căuta să îşi facă un nume, în timp ce alţi protagonişti iconici ai francizei vor rămâne ataşaţi de vechea ordine mondială”, se arată în descrierea oficială pregătită pentru serial.

Nu e clar dacă Keanu Reeves va juca în noul serial, sau va fi doar producător

Ceea ce Variety nu a reușit să afle este dacă Keanu Reeves se va întoarce în rolul lui John Wick pentru noul serial, deși descrierea oficială pare să sugereze acest lucru.

Digital Spy, un site specializat pe cinema, ridică un alt semn de întrebare: cum ar fi posibil acest lucru în condițiile în care Wick moare la finalul ultimului film?

Dacă serialul va dezvălui că personajul interpretat de Reeves nu a murit de fapt, nu e exclus ca mulți fani să considere că o astfel de poveste ar submina sacrificiul său din John Wick 4.

Robert Downey Jr. și Marvel au fost ținta unui val de critici din partea fanilor chiar zilele trecute, după marea dezvăluire că actorul se va întoarce pentru un nou film Avengers în rol de antagonist, după ce personajul său a murit la sfârșitul filmului Avengers: Endgame din 2019.

Val de seriale bazate pe filmele „John Wick” cu Keanu Reeves

În ceea ce privește franciza John Wick, semne de întrebare privind soarta personajului titular au apărut încă din luna mai a anului trecut, când regizorul Chad Stahelski a confirmat un al cincilea film. El a spus atunci că explorează „concepte proaspete” pentru personajul emblematic interpretat de Reeves.

Tot în luna mai a anului trecut, revista Variety a dezvăluit de asemenea că un film dedicat personajului Caine, interpretat de Donnie Yen, urmează să fie produs.

În plus, Under the High Table va fi al doilea serial „spin-off” inspirat de filmele John Wick, după The Continental: Based on the Universe of John Wick, lansat în 2023 pe Prime Video. Acesta se concentrează pe tinereţea personajului Winston şi se învârte în jurul hotelului The Continental care găzduieşte asasinii.

Sursele din industrie afirmă de asemenea că încă un serial spin-off, despre o femeie asasin interpretată de Ana de Armas, este în curs de dezvoltare la Lionsgate.

Digital Spy arată că toate aceste proiecte spin-off, inclusiv noul serial Under the High Table, lasă franciza fără o direcție clară înspre care să poată evolua povestea viitorului film John Wick, anunțat anul trecut. Deci, ce îi rezervă viitorul lui John Wick? Keanu Reeves nu a oferit deocamdată vreun indiciu în acest sens.