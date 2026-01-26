Laszlo Balint exultă după victoria cu Csikszereda: „E un jucător fantastic”. Ce spune despre momentul în care a căzut nocturna

Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, a reacționat după victoria obținută împotriva echipei FK Csikszereda, scor 3-0, în etapa a 23-a din SuperLiga.

Golurile gazdelor au fost marcate de Patrick Fernandes (‘5) și Nuno Pedro (‘9,’68 penalty). A doua reușită a fost una extraordinară, fotbalistul din Portugalia învingându-l pe Eduard Pap cu un șut puternic de la mare distanță.

„La 3-0 te relaxezi, dar băieții au stat foarte bine. Lucrurile au decurs așa cum ne doream și e o victorie pe deplin meritată. Fantastic, fantastic (n.r. despre Nuno Pedro). Este un jucător capabil de asemenea execuții. Mă bucur, este un jucător care respectă fotbalul. Are calități foarte bune, dar nu doar el merită aprecieri. Toată echipa merită aceste aprecieri”, a declarat Balint, citat de digisport.ro.

Întrebat despre momentul din minutul 80, când nocturna a căzut, tehnicianul gălățenilor a afirmat: „Nu știi ce se poate întâmpla, mai erau de jucat 10 minute, dar și prelungiri. Mai era și riscul de accidentare”.

Grație acestui succes, Oțelul a acumulat 36 de puncte și a urcat pe locul 6, de play-off. De cealaltă parte, Csikszereda ocupă locul 14, cu 19 puncte.