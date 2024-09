Război în Ucraina, ziua 928: Nou atac aerian rusesc, unele drone au trecut prin România / Rusia spune că a cucerit un oraș din apropierea Pokrovsk / Șeful CIA: Occidentul nu trebuie să fie intimidat de amenințările nucleare ale Rusiei

Liderii occidentali nu ar trebui să se lase intimidați de amenințările Kremlinului cu escaladarea nucleară, a spus șeful CIA, declarația venind pe fondul dezbaterii dacă Ucrainei ar trebui să i se permită să folosească armamentul primit din Occident pentru lovituri adânc în interiorul Rusiei. William Burns, aflat într-o vizită la Londra, unde a vorbit alături de șeful MI6, a spus că Statele Unite au ignorat amenintările nucleare ruse din toamna anului 2022, demonstrând astfel că declarațiile Moscovei nu ar trebui luate la propriu întotdeauna. „Putin este un `bully`. El va continua să zornăie săbiile din când în când. Nu ne putem permite să ne lăsăm intimidați de aceste zgomote de sabie”, a adăugat Burns, potrivit The Guardian.

VIDEO Propagandistul Soloviov le spune rușilor că nu au pentru ce să meargă în Europa: „Ce-i acolo? O populație îmbătrânită, prost educată, prost crescută”

Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut prezentator TV din Rusia și considerat propagandistul favorit al Kremlinului, s-a arătat complet neinteresat de Europa ca destinație, pe care a descris-o drept „nesigură”, cu o „infrastructură dezastru” și o populație „îmbătrânită și prost crescută”. Cât despre arhitectura din Europa, Soloviov susține că aceleași clădiri gășești în Dubai sau Shanghai.

Prizonierii de război ruși nu mai au voie să își sune rudele, a anunțat ombudsmanul Ucrainei, Dmytro Lubinets.

El a explicat că interdicția nu încalcă Convențiile de la Geneva, deoarece prizonierii de război ruși pot trimite în continuare scrisori către familiile lor.

„Au existat multe discuții cu privire la posibilitatea ce le-a fost acordată prizonierilor de război ruși să își sune rudele din Federația Rusă… Deocamdată, am fost informați că rușii au în continuare posibilitatea de a trimite scrisori, dar nu mai au dreptul de a efectua apeluri telefonice”, a declarat Dmytro Lubinets, duminică, la televiziunea ucraineană. (The Kyiv Independent)

Cancelarul german Olaf Scholz a estimat, într-un interviu acordat duminică postului ZDF, că a sosit momentul intensificării eforturilor diplomatice care să conducă la pace în Ucraina, adăugând că în discuţiile recente cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ei au fost de acord asupra nevoii unei noi conferinţe pentru pace, care să includă şi Rusia, după conferinţa desfăşurată în iunie în Elveţia fără participarea Moscovei.

Secretarul de stat american Antony Blinken va merge săptămâna viitoare la Londra pentru a discuta despre Orientul Mijlociu şi Ucraina, a anunţat sâmbătă Departamentul de Stat al SUA.

Blinken va fi la Londra luni şi marţi. Şeful diplomaţiei de la Washington va participa la un dialog strategic „reafirmând relaţia noastră specială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Discuţiile se vor concentra pe Asia, Orientul Mijlociu şi „efortul nostru colectiv de a sprijini Ucraina”, a adăugat el. (AFP)

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât una dintre cele patru rachete de croazieră ghidate Kh-59 şi 15 din cele 23 de drone de atac Shahed lansate de Rusia în atacul aerian desfăşurat în cursul nopții.

„Ocupanţii au efectuat atacuri cu patru rachete aer-sol ghidate Kh-59 lansate din regiunea Belgorod, în Federaţia Rusă, şi cu 23 de vehicule aeriene de atac fără pilot de tipul Shahed”, lansate din regiunea rusă Kursk şi dinspre Capul Chauda, din teritoriul ocupat al Crimeei”, se arată într-un comunicat al Forţelor aeriene ucrainene postat pe Telegram, potrivit EFE și Agerpres.

Apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 15 dintre drone. „De asemenea, trei rachete Kh-59 nu şi-au atins ţintele vizate ca urmare a contramăsurilor active ale forţelor de apărare ucrainene”, mai susţine armata ucraineană.

Potrivit acesteia, noul atac aerian rusesc a fost respins de aviaţie, unităţi de rachete antiaeriene şi grupuri mobile de foc ale unităţilor de război electronic din cadrul Forţelor de Apărare ucrainene.

Apărarea antiaeriană a fost activată în timpul atacului în regiunile Odesa, Harkov şi Dnipropetrovsk.

O dronă rusească s-a prăbușit în Letonia. Riga a cerut explicații de la Moscova

O dronă rusească s-a prăbuşit sâmbătă în apropierea oraşului Rezekne în estul Letoniei, la aproximativ 50 km de graniţele cu Belarus şi Rusia, a anunţat duminică Ministerul leton al Apărării.

Aminitim că alte două drone rusești au încălcat spațiul aerian al României în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Rușii avansează spre Pokrovsk şi spun că au mai ocupat o localitate din estul Ucrainei

Rusia a declarat duminică că forţele sale au preluat controlul deplin asupra localităţii Novohrodivka din estul Ucrainei, în timp ce forţele Moscovei încearcă să străpungă liniile defensive ale frontului ucrainean şi avansează spre oraşul Pokrovsk, un punct strategic pentru Kiev, fiind un important nod feroviar şi rutier pentru forţele ucrainene din zonă.

Ministerul rus al Apărării a spus că forţele sale au cucerit localitatea Novohrodivka, care se află la 12 km de Pokrovsk. Iuri Podoliaka, un influent blogger militar pro-rus de origine ucraineană, a publicat hărţi care arată că forţele ruse atacă și dincolo de Novohrodivka, în cel puţin două locuri aflate la mai puţin de 7 km de Pokrovsk.

Zelenski l-a luat consilier pe Oleksandr Kamîşin, fostul ministru pentru producţia de armament

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat mai multe măsuri pentru a-şi reseta echipa şi a publicat mai multe decrete privind noile numiri din biroul său.

„Voi continua să lucrez pentru industria noastră de apărare”, a declarat Kamîşin pe Telegram la scurt timp după numirea sa. El a spus că se va ocupa şi de alte direcţii de importanţă strategică, dar nu a dat detalii.

În mandatul lui Kamîşin, producţia internă de arme a Ucrainei a crescut în mod semnificativ în contextul luptelor. El a fost o forţă motrice în eforturile de a aduce mai multă finanţare, experienţă şi tehnologii occidentale în industria ucraineană de producţie de arme. În vârstă de 40 de ani, cu o aparenţă nonconformistă, Kamîşin este considerat un politician în ascensiune.

Bilanţul atacului rusesc cu rachete asupra oraşului ucrainean Poltava a ajuns la 58 de morţi

Trei persoane care au fost rănite în atacul rusesc asupra oraşului Poltava din centrul Ucrainei, în această săptămână, au murit din cauza rănilor, ridicând numărul morţilor la 58, au anunţat autorităţile regionale.

„Din păcate, alte trei persoane rănite în atacul rusesc asupra Poltava de la 3 septembrie au murit la spital. Numărul morţilor se ridică acum la 58”, a declarat guvernatorul regiunii Poltava, Filip Pronin, într-un mesaj pe Telegram.

Alte peste 300 de persoane au fost rănite în acest atac al rușilor, unul dintre cele mai mortale din ultimele luni. (AFP)

Bombardamentele rusești au ucis duminică trei femei într-un mic sat din regiunea Donețk din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Filashkin a spus că forțele ruse au lovit satul Cherkaske cu muniție cu dispersie în cursul dimineții, omorând trei femei cu vârste între 43 și 53 de ani, rănind un bărbat și avariind cel puțin nouă case și mașini.

Într-un mesaj pe Telegram, el a îndemnat localnicii să părăsească respectiva zonă. (Reuters)

Reacția MAE după incidentul cu drone rusești: „Cerem respectarea inviolabilității spațiului aerian al României”.

Ministerul Afacerilor Externe cere respectarea normelor de drept internaţional, inclusiv a inviolabilităţii spaţiului aerian al României şi reiterează condamnarea puternică a acestor atacuri ilegale.

Unul dintre cele mai cunoscute conturi de X care urmăresc desfășurarea războiului, OSINTtechical, a postat „imagini incredibil de rare din cabina de pilotaj cu un MiG-29 Fulcrum al Forțelor Aeriene Ucrainene care atacă și doboară mai multe drone de atac rusești Shahed-136 în timpul unui raid aerian nocturn”.

Se pot vedea cel puțin două lovituri reușite, una dintre ele cu o rachetă aer-aer R-73.

Incredibly rare cockpit footage from a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum engaging and downing multiple Russian Shahed-136 attack drones during a nighttime air raid.



At least two air to air missile kills can be seen, one with an R-73 AAM and another with an unknown AAM. pic.twitter.com/KEj9oGoNGJ