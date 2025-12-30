„Marea retragere”. Românii părăsesc Marea Britanie într-un număr mai mare decât alte naționalități din UE / „Le spuneam că sunt rus pentru a crea o impresie mai bună”

„Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român”, spune un român din Marea Britanie care a vorbit cu publicația Daily Mail despre motivele pentru care a ales să revină în România după Brexitul din 2016.

Numărul românilor care părăsesc Marea Britanie este mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE, depășind cu mult cei 25.000 de polonezi care au părăsit această țară pentru a se întoarce în cea natală, în perioada cuprinsă între iunie anul trecut și iunie anul curent, potrivit unei statistici privind migrația pe termen lung a Oficiului Național de Statistică al Marii Britanii (ONS).

„Marea retragere” este termenul folosit de Daily Mail pentru a descrie fenomenul plecării în număr mare a românilor din Marea Britanie. Doar în perioada ianuarie-iunie a acestui an, 37.000 de cetățeni români au părăsit țara, în timp ce doar 14.000 au sosit, potrivit ONS.

Într-o discuție cu tabloidul britanic, câțiva români invocă unele dintre motivele pentru care au ales să plece din Marea Britanie. Printre acestea se numără costul vieții, deteriorarea serviciilor publice de sănătate, criminalitatea, dar și oportunitățile din România. Un alt motiv invocat este cel al discriminării, un fenomen „acutizat” după Brexit.

Visul rural, imposibil în Marea Britanie

Daily Mail notează că aproximativ patru milioane de oameni au emigrat din România în deceniile de după căderea comunismului în țara lor, dintre care mulți s-au îndreptat spre Marea Britanie în căutarea unui viitor mai bun.

Case din Bristol. FOTO: Nickxiao | Dreamstime.com

Însă, potrivit ziarului britanic, „economia în plină expansiune a României, cu salarii medii care au crescut în ultimii zece ani, șomaj redus, locuințele ieftine și rata percepută a criminalității mai scăzută, i-au tentat pe mulți să se întoarcă acasă”.

Un cuplu de români care emigrase în Bristol în 2015 s-a întors în România după câțiva ani și și-a făcut propria fermă, „un vis rural care ar fi fost imposibil în Marea Britanie” din cauza prețurilor ridicate ale terenurilor, scrie Daily Mail.

În Bristol, soții Stamate au lucrat inițial într-o măcelărie, înainte ca el să devină șofer Uber, iar ea să renunțe la muncă pentru a se ocupa de cei trei copii ai lor, născuți în Marea Britanie. Dar „costul vieții continua să crească, iar creșterea copiilor devenea din ce în ce mai solicitantă din punct de vedere financiar și emoțional”, spun ei. „La fel ca multe alte familii, am devenit și noi mai conștienți de probleme precum siguranța și presiunea generală a vieții urbane.”

Pentru că nu și-ar fi putut permite niciodată o mică fermă în Marea Britanie, au decis să cumpere terenuri într-o zonă rurală idilică din jurul localității Apold, în județul Mureș. „România ne-a oferit terenuri la prețuri accesibile, un climat mai favorabil pentru viața în aer liber și șansa de a ne construi o viață la țară, ceea ce nu ar fi fost realist pentru noi în Marea Britanie”, spune familia de români.

„Le spuneam că sunt rus”

În 2019, a fost lansată o campanie publicitară pentru a atrage înapoi lucrătorii, cu subvenții și împrumuturi disponibile pentru antreprenorii care se întorc, cu scopul de a crește populația României, care stagnează la aproximativ 19 milioane de locuitori și care a fost afectată și de scăderea natalității.

Printre cei 1.600 de antreprenori români care s-au întors în țară și care se califică pentru subvențiile Start Up Nation se numără și Bogdan Țermure, care a folosit subvenția de 37.000 de euro acordată în cadrul programului în 2019 pentru a-și înființa propria afacere de livrare a mâncării la domiciliu.

Bogdan, în vârstă de 37 de ani, a emigrat în Marea Britanie în 2011 împreună cu soția sa Maura, în vârstă de 36 de ani, după ce România a aderat la UE la 1 ianuarie 2007, ceea ce a permis libera circulație în alte state membre. Inițial, a spălat vase în restaurante din Coventry, înainte de a lucra pentru firme de curierat, printre care Hermes, și mai târziu de a cumpăra o franciză – livrând mâncare la domiciliu pentru lanțuri precum McDonalds și KFC.

Dar fericirea sa în Marea Britanie a fost distrusă de votul pentru Brexit din 2016, care, potrivit lui, a dus la o creștere a resentimentelor împotriva românilor.

Brexit. FOTO: Rawpixelimages | Dreamstime.com

„A fost foarte greu pentru noi. S-a ajuns în situația în care românii erau asociați doar cu lucruri negative în Marea Britanie. Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român. Cei doi copii ai mei s-au născut în Regatul Unit și am considerat că ar fi rău pentru ei să crească în condiții de discriminare, chiar dacă vorbeau engleza mai bine decât mulți britanici”, a spus Bogdan pentru Daily Mail.

Țermure și familia sa s-au întors în orașul Iași din România, unde a obținut o subvenție pentru a-și înființa propria afacere de livrări. Afacerea sa de succes, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 3 milioane de lei a primit o finanțare suplimentară din partea UE în valoare de 1,6 milioane de euro.

Un alt angajat din industria ospitalității din București, care a cerut să rămână anonim, a declarat că s-a întors din Marea Britanie acum doi ani, după ce s-a săturat de „lipsa de respect din partea britanicilor”.

El a declarat pentru Daily Mail: „Am muncit întotdeauna din greu și mi-am plătit taxele, dar oamenii credeau că sunt un criminal sau că trăiesc din ajutoare sociale. De asemenea, m-am săturat de criminalitate și droguri, care sunt omniprezente în Anglia. Am decis că nu era un loc bun în care să rămân, când puteam să lucrez cu ușurință în România și să am totuși o viață frumoasă”.

De la vremea mohorâtă, până la oamenii care petrec prea mult timp la serviciu

Ziarul britanic a relatat și povestea Cristinei Costache, o cosmeticiană în vârstă de 20 de ani, care spune într-un videoclip pe YouTube cum ea și soțul ei s-au mutat înapoi în orașul Sibiu, argumentând că se simt mai în siguranță și mai fericiți acolo, după cinci ani petrecuți în Sussex.

Ea a vorbit despre viața ei în Anglia, spunând: „Nu mi-a plăcut deloc vremea. Era mereu mohorâtă, cu zile ploioase. Îmi plac zilele însorite”. În opinia sa, oamenii din Marea Britanie petrec prea mult timp la serviciu și au prea puțin timp să „se bucure de viață”, iar localurile sunt mereu pline și necesită rezervare în avans.

„De fiecare dată când mergeam la Londra, eram foarte stresată. Erau mulți oameni și era foarte aglomerat. Era puțin înfricoșător. Londra nu este atât de sigură. Nu cred că Marea Britanie este la fel de sigură ca România. Aici mă simt în siguranță și fericită. În Marea Britanie totul este scump”.

Londra. FOTO: Quentin Bargate | Dreamstime.com

„Am fost la un pas de moarte din cauza NHS”

Ștefania, o altă româncă care a părăsit Marea Britanie în urmă cu trei ani, după ce a lucrat timp de 12 ani în restaurante, insistă că nu s-a întors în România din cauza discriminării. Decizia ei s-a bazat în principal pe faptul că NHS nu a diagnosticat corect o afecțiune medicală gravă pe care o avea.

„Iubesc Anglia. Am mulți prieteni acolo și îmi lipsește aproape totul – chiar și ploaia. Dar am fost la un pas de moarte din cauza NHS și am decis că voi primi îngrijiri medicale mai bune în România. Salariile sunt mai mici, dar am o viață foarte bună aici. Banii nu sunt totul”, a spus Ștefania pentru Daily Mail.

Centru medical al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS). FOTO: Marbury67 | Dreamstime.com

Alții au părăsit Marea Britanie pur și simplu pentru că au primit oferte de muncă în România sau au simțit că era timpul să se întoarcă acasă după ani de muncă departe de familie și prieteni.

Horatiu Ioani, neurochirurg, a lucrat la spitale universitare din Leeds, Liverpool și Sheffield, după ce a sosit împreună cu partenerul său dentist în Marea Britanie în 2009, dar s-a întors la București când i s-a oferit un loc de muncă acolo chiar înainte de votul privind Brexit-ul din 2016.

Descriind perioada petrecută în Marea Britanie, el a spus: „Nu m-am simțit niciodată ca un străin, deoarece am lucrat cu oameni din toate mediile și în spitale care erau sensibile la diferențele culturale. Am plecat pur și simplu pentru că aveam provocarea unui nou proiect. Salariile sunt mai mici în România, dar banii ajung mai departe. Aici, îmi pot stabili singur programul de operații și de clinică. Este un mare lux pentru mine. Am mai mult control asupra vieții mele”.

Alți români consideră că femeile sunt mai în siguranță când se plimbă pe străzile aglomerate din București și merg în baruri și restaurante în cuplu sau grupuri, decât în orașele britanice.

Datele colectate de platforma globală Numbeo, care evaluează percepțiile cetățenilor din diferite țări, indică România ca având o rată a criminalității mai scăzută și fiind mai sigură decât țări precum Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Norvegia și Ungaria, deși există îngrijorări cu privire la mită și corupție.

O altă persoană care intenționează să se întoarcă în România după 14 ani petrecuți în Marea Britanie spune că face acest lucru din cauza „costului ridicat al vieții, criminalității ridicate, drogurilor omniprezente, vremii nefavorabile, educației precare” și „sistemului medical deficitar” din Marea Britanie.

Daily Mail scrie că numărul exact al românilor din Regatul Unit nu este dezvăluit în statisticile oficiale, deși Centrul Colaborativ pentru Dovezi în Domeniul Locuințelor din Regatul Unit a notat într-un raport din 2023 că acesta se situează între 342.000 și peste un milion, potrivit diferitelor surse.

După Brexit, 435.720 de români au primit permis de ședere pe termen nelimitat în cadrul Programului de stabilire a cetățenilor UE din Marea Britanie, dacă aveau cinci ani de ședere continuă în Marea Britanie, în timp ce alți 670.560 au primit statutul de pre-stabilit pentru că aveau mai puțin de cinci ani de ședere, ceea ce le permite să solicite statutul de stabilit în viitor.