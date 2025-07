VIDEO Mărturii din „Alcatrazul cu aligatori”: „Ne țin ca pe niște câini. Ne dau o singură masă pe zi”

Artistul cubanez de reggaeton Leamsy Izquierdo, cunoscut sub numele de La Figura, a denunțat faptul că deținuții sunt tratați ca niște câini și primesc o singură masă pe zi la noul centru de detenție pentru imigranți „Alligator Alcatraz”, situat în mijlocul mlaștinii Everglades din Florida.

Artistul, arestat săptămâna trecută la Miami și plasat în acest centru, și-a sunat iubita, Katia „Figura” Hernandez, pentru a-i descrie condițiile de la „Alcatrazul aligatorilor”, unde – spune el – „nu există nimic”, locul „nu este pregătit pentru oameni”, ci mai degrabă „e un adăpost pentru câini”, relatează EFE și Agerpres.

„Ne țin aici ca pe niște câini. Ne dau o singură masă pe zi”, i s-a plâns Izquierdo iubitei sale în apelul distribuit de femeie presei locale și influencerilor pe Instagram.

