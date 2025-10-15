Medic: Românii trăiesc cu 8 ani mai puţin decât ceilalţi europeni. Care este principala cauză

Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şefa Secţiei pentru promovarea sănătăţii din cadrul INSP, trage un semnal de alarmă privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă.

Medicul Eugenia Bratu, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) , a vorbit miercuri seară, la postul Medika TV, despre campania de informare şi educare derulată la nivel naţional în legătură cu promovarea alimentaţiei sănătoase.

„Campania este desfăşurată în cadrul unui program naţional de promovare şi evaluare a stării de sănătate, program finanţat de Ministerul Sănătăţii. Institutul Naţional de Sănătate Publică pregăteşte metodologic această campanie. Cu ajutorul Direcţiilor de Sănătate Publică se implementează activităţile în cadrul campaniei, iar DSP-urile, la rândul lor, fac parteneriate cu diverse instituţii, diverşi actori care să se implice în promovarea mesajului mai departe, că vrem să ajungem la oameni cu aceste informaţii legate de alimentaţie, legate de activitatea fizică. De cele mai multe ori, pentru aceste campanii se încheie parteneriate cu inspectoratele şcolare, cu şcolile”, a declarat dr. Eugenia Bratu, potrivit News.ro.

Medicul a atras atenţia asupra stării de sănătate a românilor şi a subliniat că oamenii din România trăiesc, în medie, cu 8 ani mai puţin decât alţi europeni.

„Aş vrea să vă spun că întotdeauna campaniile nu pleacă din neant. Pleacă de la o situaţie concretă de sănătate. Ne uităm în primul rând care sunt cauzele de deces în ţara noastră, care sunt cauzele de morbiditate în ţаrа noastră, ce e cel mai rău. Şi vedem că românii trăiesc mai puţin decât trăiesc cei din alte ţări, de exemplu comparativ cu media Uniunii Europene. Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin, adică speranţa de viaţă. Principala cauză de deces la noi sunt bolile cardiovasculare, în comparaţie cu, nu ştiu, alte ţări dezvoltate în care se decedează prin demenţe sau pentru că ajung la vârste foarte înaintate. La noi, practic, murim mai devreme, cu zile cum ar veni”, a mai declarat medicul.

Potrivit Eugeniei Bratu, în acest context, autorităţile trebuie să stabilească „cum ajungem la aceste boli, ce determină apariţia acestor boli”.

„În felul ăsta am văzut că mai mulţi factori de risc sunt implicaţi în aceste boli care apar cel mai frecvent şi care duc şi la deces mult în rândul populaţiei”, a transmis Eugenia Bratu.

„Dintre toţi factorii de risc, impactul cel mai mare la noi în România este dat de alimentaţie”

Una dintre cauzele pentru care românii au o durată de viaţă mai mică este alimentaţia nesănătoasă.

„Printre factorii de risc cei mai importanti, primul este alimentaţia dezechilibrată, nesănătoasă. Adică, dintre toţi factorii de risc, impactul cel mai mare la noi în România este dat de dietă, alimentaţie. Şi atunci vrem să vedem cum stăm cu alimentaţia, ce principii de alimentaţie sănătoasă urmăm sau nu urmăm. Ne-am dus în zona tinerilor, pentru că acolo avem probleme stringente, o să vedem, cu obezitatea, supraponderea”, a mai declarat medicul.

Eugenia Bratu a relatat că, deşi ar trebui să consumăm fructe, „realitatea este că, la adolescenţi, la 11-15 ani, avem o proporţie mică a celor care consumă fructe şi legume”.

Doar 33% dintre adolescenţii din această grupă de vârstă din România consumă fructe, faţă de 38% la nivel mondial.

„La noi se consumă multe dulciuri zilnic”

De asemenea, consumul de dulciuri este foarte mare în România.

„La noi se consumă multe dulciuri zilnic, inclusiv ciocolată, mai ales ciocolată. Dacă la nivel mondial 3 din 10 fete consumă zilnic dulciuri, în România 5 din 10 fete consumă zilnic dulciuri. La nivel mondial 2 din 10 băieţi, iar în România 3 din 10 băieţi. La noi, mai mulţi consumă dulciuri zilnic”, a declarat Eugenia Bratu.

INSP derulează, în lunile septembrie şi octombrie, campania „Fii activ, mănâncă sănătos!”, având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Datele transmise de specialişti sunt îngrijorătoare – la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.