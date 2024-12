Ministrul Daniel David: „Este planificată o creștere a bugetului în zona educației în 2025”. Planurile sale pentru următoarele trei luni

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, la Digi24, că se aşteaptă ca ministerul pe care îl conduce să beneficieze, în anul 2024, de un buget mai mare decât până acum. David spune, răspunzând unei întrebări, că nu i s-au promis 6% din PIB pentru educaţie şi cercetare, subliniind că, în paşi, gradat, e nevoie de o creştere a bugetului pentru educaţie şi cercetare.

„Atunci când am acceptat să devin ministru, au fost câteva lucruri pe care le-am discutat cu liderii coaliţiei. Am vrut să văd ce buget anticipează pentru acest an şi, din ceea ce am văzut atunci, este planificată o creştere în zona educaţiei. Am vrut să unim cele două ministere, educaţia şi cercetarea, pentru a putea avea o abordare integrată aşa cum este normal şi am vrut ca educaţia să fie considerată prioritate naţională şi este considerată prin angajamentul coaliţiei, prin angajamentul primului ministru”, a afirmat Daniel David, citat de News.ro.

Întrebat dacă i s-a promis că pentru educaţie se va aloca un procent de 6 din produsul intern brut, David a răspuns: „Nu, n-am avut aşa ceva”.

„Deşi am spus că pentru mine este ceva aspiraţional acest lucru, nu era în 6%. Vorbim acum, ştiţi bine, de 15% din bugetul general consolidat în zona învăţământului superior şi a educaţiei şi a educaţiei preuniversitare şi de aproximativ 1% din PIB, zona cercetării. Am spus că sunt aspecte aspiraţionale pentru mine, dar, sigur, acolo trebuie să ne mutăm şi să ajungem în paşi gradat, astfel încât să avem o mişcare fermă în acea direcţie. În prima fază mă aştept la o creştere faţă de anul trecut”, a precizat ministrul Educaţiei.

Acesta a precizat şi care sunt măsurile prioritare pentru domeniile pe care le conduce: buna funcţionare a sistemului în zona preuniversitară, în învăţământul superior şi în zona cercetării, definitivarea planurilor cadru în învăţământul preuniversitar, realizarea indicatorilor „pentru bonusuri, dincolo de un salariu care trebuie să fie decent pe măsura rolului social pe care îl are un profesor”.

În învăţământul superior, ministrul şi-a propus lansarea, în următoarele trei luni, a criteriilor pentru posturile din domeniu, definirea foarte clară a misiunii universităţilor, iar în zona cercetării îşi propune reorganizarea comunităţilor de cercetare şi de dezvoltare”, la care se adaugă o platformă al cărei rol este de a promova „o alfabetizare ştiinţifică şi să contracara pseudoştiinţa”.