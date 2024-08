VIDEO Ministrul Muncii: 700.000 de pensionari care s-au trezit cu pensii mai mici își vor păstra pensia inițială / Câte pensii recalculate vor fi revizuite

Cei 700.000 de pensionari pentru care recalcularea a dus la un cuantum mai mic decât pensia lor de până acum își păstrează pensia mai mare, adică cea pe care au primit-o și în luna august, a declarat, joi, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Ea a spus că aceştia au avut un beneficiu suplimentar până acum, când valoarea pensiei lor era mai mare decât a altor pensionari care au muncit şi contribuit la fel.

„Nicio pensie nu scade. Vreau să fiu foarte bine înțeleasă. Niciun pensionar nu va primi în septembrie o pensie mai mică de cea din luna august”, a spus ministrul Muncii, într-o conferință de presă.

Cei aproximativ 700.000 de pensionari care în urma recalculării s-au trezit cu pensii mai mici pe cupoane își vor păstra pensia mai mare, adică cea pe care au avut-o înainte de recalculare, a promis Bucura-Oprescu.

„Stimați pensionari, pensia dvs nu scade. Noua lege a pensiilor stipulează că va fi primită valoarea mai favorabilă. Dacă primiți un calcul mai mic, atunci veți primi pensia mai avantajoasă, cea din luna august. (…) Deci nu va scădea niciun leu pensia dvs. Veți primi în următoarele săptămâni o confirmare oficială din partea ministerului și casei de pensii că pensia dvs nu scade”, a mai spus ministrul.

Conform acesteia, printre cei 700.000 de pensionari cărora nu le va creşte pensia după recalculare sunt două categorii: cei cu perioade de contributivitate foarte scurte şi cei care au obţinut pe legislaţia anterioară beneficii mai mari decât corespondentul contribuţiilor plătite în timpul activităţii.

„Scria negru pe alb în decizia de recalculare că pensia nu scade”

Atât ministrul, cât și președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, au precizat că lucrurile acestea erau oricum precizate în deciziile primite de oameni.

„Scrie negru pe alb și în deciziile de recalculare”, a spus ministrul.

Întrebată de jurnaliști dacă își asumă o eroare de comunicare, în condițiile în care pensionarii nu au înțeles mesajul autorităților din ceea ce au citit în decizie, Bucura-Oprescu a precizat că în decizie era inserat un text din lege întrucât era vorba de un document oficial.

La rândul său, Baciu a arătat că era precizat „foarte clar în limba română” în decizia primită de pensionari faptul că vor primi același cuantum ca până acum dacă, în urma recalculării, a reieșit o sumă mai mică.

Pentru cele 3,8 milioane de pensii care cresc în urma recalculării, majorarea este în medie de 26%, iar 791.000 dintre ele cresc cu peste 1.000 de lei.

Au existat erori umane când datele din dosare au fost digitalizate

Până acum, pensionarii au depus 11.500 de reclamații și, în cazul a 1.090 de plângeri, s-a constatat că există erori, iar aceste decizii vor fi revizuite. „Sunt cazuri izolate”, a spus Baciu.

„Din analiza noastră, principalele erori au apărut în urma introducerii în mod eronat a datelor de către operatori atunci când s-a făcut trecerea din format letric în format electronic. Au luat dosarul de pensie din arhivă și datele au fost trecute în format electronic, au existat situații când au introdus aceste date eronat”, a completat Baciu.

Principalele erori au fost întâlnite la dosarele complexe, cu zeci de recalculări, în cazul unor oameni care, după ieșirea la pensie, au continuat să lucreze și au depus an de an solicitări de recalculare. La unele dosare au fost chiar 20-30 de recalculări.

A existat și o persoană care a reclamat faptul că a primit mai mult. Este vorba de un pensionar din Galați, în cazul căruia decizia de recalculare arăta cu 100 de lei mai mult decât ar fi trebuit.

Este cea mai amplă reformă a pensiilor din ultimii 50 de ani

„Aceasta este cea mai amplă reformă făcută în sistemul public în ultimii 50 de ani, recalcularea a 4,8 milioane de dosare de pensie. A fost un proces amplu, laborios, care a durat trei ani. Am reușit să verificăm dosare în plată de peste 35-40 de ani, toate aceste dosare a trebuit să le aducem într-un format electronic de ultimă generație, am făcut și digitalizarea dosarelor”, a mai spus președintele Casei Naționale de Pensii.

Peste 4,1 milioane de decizii au fost trimise de vineri până acum.

În ceea ce privește aglomerația din aceste zile de la Casele de pensii, Baciu a arătat că era normal să se întâmple așa, întrucât este o lege nouă și oamenii sunt dornici să afle toate informațiile.

„Am cerut colegilor mei să aibă toată disponibilitatea, să transmită toate informațiile pe care le solicită pensionarii. De vineri, de când am început procesul, am avut 9.170 de audiențe acordate pensionarilor. În plus, am avut încă 2.400 de sesizări la birourile de relații cu publicul și transmise online”, a completat el.

Noua formulă de calcul a pensiei

În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1.785 lei, s-a majorat cu 13,8% și este 2.032 lei.

Raportându-se la valoarea punctului de pensie de 2.083 lei, valoarea punctului de referință (VPR) la data intrării în vigoare a noii legi va fi de 81 lei.

VPR (valoarea punctului de referință) se calculează împărțind valoarea punctului de pensie de 2.032 lei la 25 (unde 25 reprezintă numărul de ani minim pentru pensionare).

Pensia va fi egală cu valoarea punctului de referință înmulțit cu numărul de puncte. Numărul total de puncte de pensie este format din numărul de puncte contributive, necontributive și de stabilitate.