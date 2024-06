În situația clanurilor din Timișoara, un coleg din USR îl critică pe Fritz: „Nu e rasist, dar face ceva riscant pentru o etnie. Lasă bricheta și, după ce apare focul, spune că nu l-a aprins el”

„Fritz nu poate spune că nu înțelege ce face, e politolog de meserie, el asta a făcut în școală și la facultate. E expert pe subiect. El vine, creează contextul în care explozia se întâmplă și după aceea zice am uitat bricheta acolo, dar nu e vina mea că altcineva a aprins-o”, spune un membru al USR, coleg în Timișoara cu Dominic Fritz. În această luptă pentru imagine, Fritz dă frâu liber rasismului, chiar dacă personal nu e rasist, crede colegul său.

După textul de opinie publicat în HotNews.ro de activistul Ciprian Necula, care-l critică pe primarul USR Dominic Fritz că etnicizează infracțiunile și se folosește de frica timișorenilor de clanuri pentru a „culege” voturi, un membru USR Timișoara explică, într-un dialog cu HotNews.ro, de ce crede, la rândul lui, că Dominic Fritz exploatează, cu bună știință, conflictele din oraș.

HotNews.ro a publicat și o dezbatere pe subiect născută pe Whatsapp între activistul Ciprian Necula și fostul ministru USR Cristian Ghinea – Romi contra clanuri în Timișoara.

Politicianul USR a acceptat să stea de vorbă cu reporterul HotNews.ro, dar fără să-i fie dezvăluită identitatea.

„Problema acelui mod de lucru (n.r. a clanurilor cu interese mobiliare din oraș) este una destul de mare în Timișoara, este o chestie care funcționează mai mult sau mai puțin agresiv, mai mult sau mai puțin activ, dar funcționează probabil de pe la jumătatea anilor ‘90 și continuă în prezent”.

„Poliția nu-și face treaba”

„Implicit, comunitatea locală are o foarte mare sensibilitate la tipul acela de practici. O practică cumva greu să o gestionezi, pentru că autoritatea publică, în speță poliția locală și poliția națională, nu-și face treaba cum trebuie, plus eventual cazurile în justiție. Tot ce se întâmplă are loc pe baza acestui fond”, spune politicianul.

„Acum, deși sunt 100% convins că nici Dominic Fritz, nici colegii din USR nu sunt rasiști, consider că instrumentalizează o situație problematică reală, care nu a fost rezolvată de 30 de ani și care le pot genera niște beneficii politice. În speță, să se discute despre cum primarul Fritz – călare pe un cal alb – o să salveze orașul de interlopi, în loc de alte discuții”. Procedând astfel, spune politicianul din USR, Dominic Fritz ”exploatează riscant pentru o etnie o situație reală”.

„Nu are program electoral”

„Spre exemplu, acum Dominic Fritz nu trebuie să răspundă la întrebarea de ce nu are program electoral pentru campania curentă. Este probabil unul dintre puținii primari în funcție care nu are program electoral. Care candidează, e favorit în a câștiga, și nu trebuie să discute despre un program electoral. Nu trebuie să discute despre asta pentru că toată lumea din oraș discută despre țigani și despre cum țiganii fură case și poliția doarme”, a mai spus politicianul.

El a dat și alte exemple când primarul USR în funcție ar fi speculat alte două incidente majore.

Vila de la Loga

Când primarul dominic Fritz a anunțat că o vilă istorică de pe Bulevardul C.D. Loga a fost recâştigată de primărie şi a fost intabulată în patrimoniul statului.

„În sfârşit, am ajuns şi în ziua în care una din vilele furate de pe Loga se întoarce în proprietatea oraşului. Este un moment aşteptat de timişoreni de decenii. Loga 52 a fost obţinută prin acte false, vândută în mod repetat de către clanuri pentru a se pierde urma proprietarului adevărat. Azi, am pus punct acestei fraude istorice. Casa s-a întors în posesia noastră. Este o victorie care schimbă regulile jocului de acum înainte”, declara primarul Timişoarei, Dominic Fritz în septembrie 2023, potrivit Mediafax.

„Din nou, senzația mea este că primăria a testat acolo un pic apele să vadă dacă ne aplaudă sau nu ne aplaudă lumea dacă dăm cu țiganii și cu hoții și cu mafia imobiliară și din astea. Acolo, momentul s-a întâmplat relativ civilizat. Adică s-a mers cu executorul judecătoresc și cu poliția, cu cine a mai fost nevoie, s-a pus în aplicare ordinul de executare silită pentru evacuarea unei familii care ocupa ilegal un imobil care aparținea primăriei Timișoara.”, spune omul din USR.

Demolarea unor construcții ridicate ilegal pe strada Cezar

„Strada Cezar e situată într-o zonă «fierbinte» a Timișoarei, zona străzii Loga, unde multe vile au ajuns în mâinile clanurilor prin mijloace dubioase. Una din clădiri am recuperat-o anul trecut, cea de pe Loga 52. Acum am recuperat strada care face legătura între str. Loga și Parcul Copiilor. Nu mă las intimidat de amenințările celor care au prădat domeniul public până acum și îi asigur că vom continua până când ultima vila și ultimul metru de teren furat va ajunge înapoi în patrimoniul Timișoarei”, declara primarul Dominic Fritz.

Au fost demolate două clădiri, trei alei pietonale, două garduri de împrejmuire din zidărie, poartă de acces auto și un gard frontal. „După desființarea construcțiilor ilegale, strada Cezar va asigura legătura între bulevardul C.D. Loga și Parcul Copiilor”, potrivit primăriei Timișoarei.

„Și aici mi se pare că intervine partea de instrumentalizare. Subiectul nu a mai fost făcut cu eleganță, formalism etc, ci în așa fel încât să iasă gălăgie”, crede politicianul USR.

„Adică nu s-a trimis numai executorul judecătoresc cu niște muncitori care să meargă să demoleze, să pună în legalitate terenul, iar în cazul unor eventual probleme, să fie și poliția prezentă. Cum ar fi trebuit să se întâmple”.

„În acest caz a fost un tămbălău care evident că s-a încheiat cu un scandal pe Internet. Care s-a transformat în subiect de presă. Pretinsul proprietar s-a apucat să facă live-uri pe Facebook și să strige pe acolo. Primarul a intrat în discuție cu el, au început să strige unii peste alții și evident că a ieșit o mizerie, că altceva n-avea ce”.

”Dar subliniez că prezența primarului și a viceprimarului nu era necesară acolo. Adică oamenii nu s-au apucat să se lege cu lanțurile de garduri, să atace muncitorii sau mai știu eu ce, nu au încălcat demersul administrativ de demolare. N-ar fi devenit subiect relevant dacă nu s-ar fi dus primarul acolo și nu s-ar fi luat la harță cu el. Dacă USR-ul nu făcea live-uri pe acolo, reeluri, o grămadă de meme-uri, așa încât să se transforme într-un subiect de campanie”.

„Practic, în Timișoara, principalul subiect de campanie este cum primarul se luptă cu clanurile. Există și un material electoral al USR-ului, poza lui Dominic lângă cea al lui Nicolae Robu une scrie că Dominic are un plan, Robu are un clan. Cumva lasă mesajul că Robu susține clanurile, iar Dominic se luptă cu ele. Nu fac altceva decât să scoată la suprafață aceste tensiuni care există, care au o bază istoric reală, dar sunt exploatate”.

„Și, în centrul pozei, Dominic”

Colegul lui Fritz vorbește și de pozele în care apare primarul Dominic Fritz, pe strada unde au avut loc demolările construcțiilor ilegale.

„După cum se vede, zona în care se întâmplă demolarea nu este izolată de accesul public cu un gard, o folie, ceva. E plin de bucăți de cărămizi pe jos, operatorul utilajului lucrează la demolare și în centrul pozei e Dominic, părând că e mare luptător pentru a pune lucrurile la punct”.

Din punct de vedere formal, ăla e șantier. Primarul n-are ce să caute în mijlocul șantierului, iar operatorul n-ar face niciodată demolarea cu primarul la doi metri de punctul (dacă-i sare o piatră în cap, primarul neavând ce să caute în șantier? un operator n-ar face așa ceva niciodată, mai ales cu presă de față)”

Familia terorizată de vecini

„Și acum, incidentul recent, când postarea lui Fritz s-a transformat din nou în subiect de presă la nivel național. Care a fost gestionat cum a fost gestionat de poliție. Repet, nu sunt în mintea lui Dominic, nu-mi face confesiuni, dar senzația mea este că este genul de om care aruncă cuțitul între două maimuțe și apoi stă să vadă dacă se taie între ele. Creezi contextul în care n-are cum să iasă ceva bine de acolo.

”Apoi vii și spui eu n-am folosit termenul clanuri de romi. Dar el e politolog de meserie, el asta a făcut în școală și la facultate. E expert pe subiectul acesta, știe ce face. El vine, creează contextul în care explozia se întâmplă și după aceea zice am uitat bricheta acolo, dar nu e vina mea că altcineva a aprins-o. E un calcul cât se poate de cinic acolo”, a conchis USR-istul.