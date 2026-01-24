NATO vrea o „zonă automatizată” de-a lungul frontierei cu Rusia. Programe de testare în România și Polonia

Militarii NATO din Brigada Multinationala de la Craiova, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Generalul Thomas Lowin, adjunctul șefului de stat major al NATO pentru operațiuni, a explicat că o astfel de zonă ar acționa ca tampon defensiv înainte ca eventuale forțe inamice să înainteze într-un „fel de zonă fierbinte” în care s-ar putea desfășura luptele convenționale.

Oficialul militar a făcut aceste declarații pentru ziarul german de duminică Welt am Sonntag.

Zona ar avea senzori pentru a detecta forțe inamice și pentru a activa mijloace de apărare, ca de exemplu drone, vehicule de luptă semi-autonome, roboți tereștri, precum și sisteme automate de apărare aeriană și antirachetă, a spus Lowin.

Orice decizie de a utiliza arme letale ar fi „întotdeauna sub responsabilitatea umană”, a precizat el.

O rază de acoperire de mii de kilometri

Potrivit generalului, senzorii – situați „pe sol, în spațiu, în spațiul cibernetic și în aer” – ar acoperi o zonă de câteva mii de kilometri și ar detecta mișcările inamice sau desfășurarea de arme, informând „toate țările NATO în timp real”.

Sistemul ghidat de inteligența artificială ar consolida armele NATO existente și forțele desfășurate, a punctat Lowin.

Ziarul german a relatat că în România și Polonia există programe în care sunt testate capacitățile propuse, iar toți membrii NATO trebuie să facă demersuri pentru ca sistemul să fie operațional până la sfârșitul anului 2027.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru cotidianul Gazeta Wyborcza că Varșovia este pe cale să semneze un contract pentru „cel mai mare sistem anti-drone din Europa”.

Oficialul nu a menționat cât va costa acordul, care implică „diferite tipuri de armament”, și nici cu ce consorțiu va semna contractul la sfârșitul lunii ianuarie.

El a spus că inițiativa este menită să răspundă „unei cereri operaționale urgente”.