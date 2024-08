Niciun cuvânt în ședința Consiliului Național PSD despre ministrul Rafila. Romașcanu: „A fost o întâlnire politică”

Conducerea PSD nu a discutat, vineri, în Consiliul Național, despre ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, în contextul în care i s-a cerut demisia după arestarea celor două doctorițe de la Spitalulul Sf Pantelimon acuzate de omor calificat și tentativă de omor calificat cu premeditare, în dosarul deceselor suspecte de la Secția ATI. „A fost o întâlnire politică”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu.

Întrebat dacă în Consiliul Politic Naţional al PSD s-a discutat şi despre ministrul Alexandru Rafila, Lucian Romașcanu a spus că nu a existat o astfel de discuție.

„Nu s-a discutat. A fost o întâlnire politică”

„Nu s-a discutat. A fost o întâlnire politică. Sunt convins că, în funcţie de rezultatul anchetei administrative şi dacă în partea de Parchet şi Justiţie se va dovedi că ancheta administrativă nu a fost desfăşurată în conformitate cu legea şi cu aşteptările noastre, în general, se vor lua măsuri. Dar deocamdată aşteptăm aceste lucruri”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, citat de News.ro.

Prima reacție a lui Ciolacu după arestarea doctorițelor de la Sf Pantelimon, întrebat despre Rafila: „Dacă aș lua decizii emoționale, aș fi schimbat-o și pe doamna ministru Deca după scandalul de la SNSPA”

În prima reacție publică după reținerea celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon în dosarul deceselor suspecte de la Secția ATI, premierul Marcel Ciolacu i-a luat apărarea ministrului Sănătății. Întrebat despre Alexandru Rafila, care după ancheta corpului de control anunța, în aprilie, că nu s-au găsit probleme la spital, Ciolacu a spus că „trebuie să dăm dovadă de echilibru” și că vrea să ia „deciziile corecte”: „Dacă aș fi un prim-ministru care să ia decizii emoționale, aș fi schimbat-o din funcție și pe ministra Ligia Deca după scandalul de la SNSPA”.

El a spus că după declanșarea scandalului, în aprilie, au fost luate măsuri, fiind trimis un control administrativ:

„Ce am văzut eu ca și desfășurare a evenimentelor – anumite lucruri au fost sesizate mai demult, mi se pare că din aprilie. S-a trimis un control administrativ să se vadă dacă procedurile sunt respectate, pentru că în primul rând acesta este atributul Ministerului Sănătății. Pe urmă, am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor, care au spus că nu se întâmplă nimic. Am văzut atitudinea ministrului, când a cerut imediat ca acei manageri să-și depună demisiile (…) și sunt ferm convins, mai ales după comunicatul (…) atât de dur al unor magistrați, mai ales că vorbim de niște făptuitori medici. Sunt ferm convins că încet, încet vom afla tot adevărul”.

Ciolacu a mai susținut, legat de ministrul Sănătății, că el vrea să ia decizii corecte, în funcție de fapte, după ce va avea mai multe detalii în acest caz:

„Cred că românii așteaptă de la autorități, de la primul ministru, să nu ia decizii emoționale. Dacă aș fi un prim-ministru care ar lua decizii emotionale, presupun că aș fi schimbat-o și pe doamna ministru Deca, săptămâna trecută, când a fost scandalul de la SNSPA. Pe mine mă interesează să iau deciziile corecte și îndreptățite, în funcție de fapte.

Știu că trăim într-o lume în care ne dorim imediat niște vinovați, mai ales că suntem în niște luni electorale. Câteodată mai vrem să acoperim cu alte lucruri, alte tâmpenii făcute de către alții, mai ales oameni politici. Părerea mea e că trebuie să dăm dovadă de echilibru. Am văzut că Ministerul Sănătății s-a pus la dispoziția Parchetului în totalitate, toate documentele, foștii manageri, de asemenea. Repet, în justiție se dă o decizie care nu e…eu nu am comentat niciodată o decizie a unui magistrat, nu ne convine. Nu înseamnă că ministrul Justiției e vinovat. Un magistrat a luat acea decizie. Dacă vrem să trăim într-o țară normală, pe care să o construim pentru dumneavoastră, pentru copiii noștri, părerea mea este că deciziile trebuie luate îndreptățit și având toate detaliile. Cu adevărat, îmi doresc că toate aceste detalii, în cursul acestei săptămâni, să le avem la dispoziție pentru a lua o decizie, să vedem dacă s-a știut de acest lucru, dacă a fost tolerat administrativ”.

Rafila: Nu am pentru ce să demisionez

Joi dimineață, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut o conferință de presă în care a subliniat că nu își asumă personal situația și că nu are motive întrucât stabilirea dozei unui medicament este o responsabilitate a medicului.

Cât privește anchetele făcute în aprilie de Corpul de control al Ministerului Sănătății, de Colegiul Medicilor și de spital, care au concluzionat că nu au existat nereguli, Rafila a susținut că fiecare control a fost făcut pe competențe diferite, în timp ce procurorii au avut alte mijloace la dispoziție pentru a verifica situația.

„Probabil că au greșit (nr. cei care au făcut primele verificări), dar lăsați instanța să se pronunțe, eu nu vreau să mă antepronunț”, a declarat Rafila.

El a mai cerut ca „întreg corpul medical să nu fie acum blamat pentru o situație punctuală“ și a precizat că se va deplasa la spital pentru a discuta personal cu medicii ATI, care au anunțat că declanșează greva, pentru a asigura funcționarea spitalului”.

