Nicușor Dan, reacție la autosuspendarea lui Crin Antonescu: „Merg mai departe. Există un sprijin suficient pentru candidatura mea” / „Nu e normal ca noi să fim într-o stare de provizorat”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care și-a anunțat intenția de candida independent la alegerile prezidențiale ce urmează să fie organizate anul acesta, a comentat duminică anunțul lui Crin Antonescu privind „suspendarea unilaterală” a candidaturii lui din partea coaliției de guvernare. Nicușor Dan a subliniat, într-o emisiune la postul Digi24, că românii au multe explicații de primit din partea autorităților privind motivele anulării scrutinului din 24 noiembrie, informații care până acum nu au fost furnizate, și că el nu va renunța la candidatura sa.

Edilul a mai arătat că „nu e normal ca noi să fim într-o stare de provizorat”, referindu-se la faptul că până acum nu s-a anunțat nici măcar data oficială a noilor alegeri, dar a subliniat că „e foarte important să lămurim ce s-a întâmplat și să știm că nu se va mai întâmpla”.

„Merg mai departe. Eu cred că există o compatibilitate a mea cu electoratul de dreapta. E vorba de sprijinul oamenilor. Există un sprijin suficient pentru candidatura mea”, a precizat Nicușor Dan.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

E foarte de înțeles că partidele nu au luat această decizie în mod oficial, finalul de an e complicat pentru oamenii partidelor din administrație, nu poți să le reproșezi. În ceea ce priveşte data alegerilor, sunt în dezacord cu domnii Antonescu, Bolojan şi Kelemen în ceea ce priveşte urgentarea calendarului electoral, dar e mai important să lămurim decât să ne grăbim.

Eu cred că nu e normal ca noi să fim într-o stare de provizorat, dar e mai important să lămurim anularea alegerilor. E o chestiune foarte importantă, cetățenii trebuie să fie convinși când merg la vot că această chestiune a fost lămurită.

Nu e o tragedie dacă se amână alegerile, lucrul foarte, foarte important este ca noi să avem o lămurire a ceea ce s-a întâmplat în 24 noiembrie.

Trebuie să avem garanția de la instituții că, cu o lună înainte, ies cu această lămurire. Eu nu văd în momentul acesta că reprezentanții instituțiilor au o estimare a acestei date. Iohannis trebuie să iasă să explice.

Trebuie să avem garanția că ce s-a întâmplat nu se va mai îmtâmpla din nou.

Președintele, serviciile, AEP, Parchetul au informații pe care noi nu le avem și trebuie să ne dea aceste lămuriri.

E vorba de niște oameni, care au fost convinși, pe bună dreptate, să voteze într-un anumit fel și s-au trezit cu votul anulat. Oamenii aceștia au nevoie de explicații, pentru a-și păstra încrederea în instituția principală a democrației, votul. Mulți dintre ei vor o lămurire.

Nu avem niște informații care sunt în opinia mea esențiale.

Și oamenii din instituții au dreptate, când spun că provizoratul nu este bun.

În orice caz, pentru imaginea României nu a fost ceva potrivit. Avem o dată incertă a viitoarelor alegeri.

Anunțul lui Crin Antonescu nu face bine.

De la momentul anunțului meu privind candidatura… mai departe fiecare își vede de drumul lui. Cred că e destul de puțin probabil ca partidele din coaliția de guvernare să îmi susțină candidatura.

Dl. Bolojan e un om serios și își dă seama că România are nevoie de stabilitate. E conștient că tipul acesta de răzgândire nu face bine. Reacția lui e una absolut firească.

E puțin probabil ca PSD-ul să iasă cu un candidat din afara coaliției de guvernare. Nu cred că Marcel Ciolacu ar avea vreo șansă.

Anunțul candidaturii mele rămâne valabil, probabilitatea e mică ca unul dintre partidele coaliției să mă susțină. Merg mai departe. Eu cred că există o compatibilitate a mea cu electoratul de dreapta. E vorba de sprijinul oamenilor. Există un sprijin suficient pentru candidatura mea, pentru a derula o campanie.

În acest moment, USR-ul are un candidat, nu știu ce se va întâmpla în continuare. Am vorbit cu dânsa (Elena Lasconi), urmează să ne vedem la început de februarie.

Niciodată n-am vorbit de șanse, în nicio campanie pe care am dus-o. Ar fi arogant din partea politicianului să vină să spună ‘eu o să îl bat pe cutare’.

Am o simpatie pentru domnul Funeriu, pe care îl știu de la olimpiade.

Într-un sondaj pe care l-am făcut, Călin Georgescu are 36-38 procente la capitolul încredere.

La intenția de vot, Călin Georgescu e la 40%, apoi urmăm Crin Antonescu și cu mine.

Clipul lui Ciolacu cu Simonis nu cred că face bine, de asemenea. Există o corelație între bunăstare în societate și încrederea în politicieni. Să spui că ai dat voturi nu face bine. Nu cred că a făcut bine nici imaginii partidului. E firesc ca un om politic să fie într-o campanie de comunicare, dar nu știu unde va ajunge premierul cu aparițiile pe TikTok.”

Sâmbătă seară, Crin Antonescu a anunțat că „suspendă unilateral” acordul prin care a fost desemnat candidat al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale. El și-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită o dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea Coaliţiei.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. (…) Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a declarat Crin Antonescu, într-o emisiune la postul Digi24.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, a mai spus fostul lider PNL.

Într-o primă reacție după anunțul neașteptat al fostului lider PNL, Nicușor Dan a dat de înțeles că el consideră decizia lui Antonescu drept una pripită.

„E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”, a spus Nicușor Dan, pentru G4Media.ro.

Întrebat dacă eventuala retragere din cursa pentru Cotroceni a lui Crin Antonescu îi va deschide calea spre o negociere cu PNL, edilul a reiterat că așteptă să fie sprijinit de formațiunile politice cu viziuni preuropene. „Eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a precizat Nicușor Dan.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost, duminică, primul dintre reprezentanții coaliției de guvernare care a reacționat la anunțul lui Crin Antonescu

Hunor a declarat, la Europa FM, că o ședință a coaliției de guvernare ar trebui să aibă loc la jumătatea săptămânii viitoare. El a spus că a vorbit cu liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan, iar o decizie privind data întâlnirii coaliției va fi luată cel târziu luni dimineață.

„Dar acolo are dreptate Crin Antonescu: data alegerilor trebuie stabilită cât mai repede, nu putem tergiversa, nu putem amâna stabilirea datei alegerilor. Săptămâna care urmează trebuie o decizie care să se transforme într-o ordonanță de urgență și apoi într-o hotărâre de guvern, iar aceste alegeri prezidențiale trebuie făcute înainte de sărbătorile pascale”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că nu s-a schimbat nimic în privința candidatului pe care-l va susține Coaliția și că acesta va fi Crin Antonescu.

Liderul internediar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat și el, duminica aceasta, că PNL își dorește ca alegerile prezidențiale să fie organizate cât mai repede, iar partidul va desemna un candidat, agreat împreună cu ceilalți lideri ai coaliței, în forul statutar după stabilierea calendarul privind scrutinul prezidențial.

„Din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, domnul Antonescu este candidatul coaliției. Este doar o problemă de a formaliza în interiorul PNL, dar înainte de a face acel anunț, am avut o consultare cu conducerea restrânsă a partidului și în interiorul PNL nu există o probelmă privind susținerea candidaturii domnului Crin Antonescu, deci nu există o astfel de problemă la Partidul Național Liberal”, a spus, într-o intervenție telefonică la Digi 24, Bolojan.

Ilie Bolojan a mai precizat că nu crede că premierul Marcel Ciolacu va candida la alegerile prezidențiale invocând înțelegerea din coaliție care prevede că va fi un candidat comun.

Președintele PNL a subliniat că Antonescu are dreptate privind urgentarea calendarul electoral, precizând şi că trebuie modificată legislațiaprivind posibilitatea ca un candidat independent să poată avea reprezentanţi şi în secţiile de votare, nu doar in Biroul Electoral Central.

„Avem la dispoziție 75 de zile pentru a stabili un calendar electoral înainte de ziua alegerilor. Prin urmare, dacă ne dorim ca aceste alegeri să fie organizate până de Paști (20 aprilie, n.r.), asta ar însemna ca turul al doilea să fie organizat înainte de sărbătorile de Florii, deci pe data de 6 aprilie, ceea ce înseamna că primul tur ar putea fi pe 23 maritie, ar însemna că cel mai târziu săptămâna care vine Guvernul României ar trebuie să adopte acest calendar electoral. Pentru că timpul, din punctul ăsta de vedere, ne presează foarte mult”, a precizat Bolojan.

Guvernul va aproba hotărârea privind data alegerilor prezidențiale, convenite de Coaliție, în prima ședință din noul an, după data de 8 ianuarie 2025, au declarat luni, 30 decembrie, pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

Coaliția de guvernare a decis la sfârșitul anului trecut ca primul tur al alegerilor prezidențiale să fie pe data de 23 martie, iar turul al doilea pe 6 aprilie.

Până la ora redactării acestei știri, Partidul Social Democrat (PSD) nu a avut nicio reacție la anunțul de sâmbătă seară făcut de Crin Antonescu.