Noi acuzații de viol și agresiune sexuală pentru comediantul britanic Russell Brand

Russell Brand, actor și comediant britanic, este vizat de două capete noi de acuzare, de viol și agresiune sexuală, în legătură cu alte două femei, potrivit anunțului făcut marți de poliția britanică, scriu AFP și BBC.

Brand, în vârstă de 50 de ani, pledase nevinovat pentru cinci capete de acuzare, dintre care două de viol, două de agresiune sexuală și unu de contact indecent și fără consimțământ, în legătură cu patru femei.

El urmează să aibă în 20 ianuarie o înfățișare în instanță, la Westminster Magistrates’ Court, pentru cele două capete noi de acuzare cu care se confruntă.

Autoritățile britanice au început să investigheze acuzațiile care îl vizează pe Brand în urma unor reportaje de la publicațiile Sunday Times, Times și Dispatches de la Channel 4 din septembrie 2023.

Cele două acuzații noi se referă la presupuse fapte din 2009 care implică femei diferite, spun procurorii.

Procesul privind cele cinci acuzații inițiale va începe în 16 iunie 2026, la Southwark Crown Court, și sunt vizate presupuse fapte din perioada 1999-2005 din centrul Londrei și Bournemouth.

Una dintre acuzațiile cu care se confruntă comediantul este că violat-o pe o femeie la Bournemouth în 1999. În alte două cazuri este acuzat de agresiune sexuală asupra unei femei în zona Westminster din Londra, în perioada 2004-2005, respectiv de viol, printr-un act sexual oral, și agresiune sexuală asupra altei femei, în 2004, tot în zona Westminster.

Brand, care s-a născut în Essex, a devenit cunoscut pentru show-urile de stand-up comedy și a jucat în filme ca „Forgetting Sarah Marshall” și „Get Him To The Greek”. El a fost gazda unor emisiuni ca Big Mouth de la Big Brother (UK) și a avut programe radio pe posturi ca BBC Radio 2 și 6 Music.