„Nu, mulțumim”. Groenlanda respinge oferta lui Trump, care anunțase că o navă-spital „este pe drum”

Lumina caldă a apusului de soare, reflectată pe vârful unui deal, în timp ce oamenii se plimbă pe o stradă acoperită de zăpadă în Nuuk, Groenlanda, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea președintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în Groenlanda, spunând „nu, mulțumim” propunerii liderului de la Casa Albă, conform Reuters. Trump a afirmat în repetate rânduri că își dorește ca teritoriul autonom să ajungă sub controlul Statelor Unite.

Sâmbătă, Trump a anunțat pe rețelele sociale că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana și trimisul său special pentru Groenlanda, Jeff Landry, pentru a trimite o navă medicală în regiune.

„Am luat act de ideea președintelui Trump de a trimite aici, în Groenlanda, o navă-spital americană. Însă noi avem un sistem public de sănătate în care tratamentul este gratuit pentru cetățeni. Este o alegere deliberată”, a scris Nielsen într-o postare pe Facebook.

Nielsen a declarat că Groenlanda rămâne deschisă dialogului și cooperării, inclusiv cu Statele Unite.

„Dar vorbiți cu noi, în loc să lansați mai mult sau mai puțin declarații impulsive pe rețelele sociale”, a spus el.

Groenlanda, cu o populație de circa 57.000 de locuitori, nu a raportat recent necesități medicale semnificative, care să justifice prezența unei nave-spital.

Sistemul de sănătate public include clinici și spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazurile complexe, iar ocazional pacienții sunt transferați în Danemarca, menționează dpa. AFP arată că în teritoriul arctic autonom, la fel ca în întreg regatul danez, accesul la asistența medicală este gratuit. Chiar la începutul acestei luni, guvernul groenlandez a semnat un acord cu Copenhaga pentru ameliorarea tratamentului insularilor în spitalele de pe continent.

Anunțul lui Trump

SUA intenționează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunțat președintele Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori în ultima perioadă că va anexa Groenlanda. Președintele american a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că nava „îi va îngriji pe mulți oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo”, afirmație despre care dpa apreciază că ar putea crește tensiunile dintre SUA și Danemarca, aliate în cadrul NATO, scrie Agerpres.

„Este pe drum!”, a adăugat președintele american, spunând că este o navă-spital „grozavă”.

Marina militară americană dispune de două nave-spital cu câte 100 de paturi, inclusiv 80 pentru terapie intensivă, desfășurate în general după dezastre naturale cum ar fi cutremurele sau uraganele, precum și pentru asistență în porturi din SUA la apogeul pandemiei de coronavirus. Navele-spital au echipaje minimale, în timp ce stau la ancoră, astfel că mobilizarea efectivelor complete nu se poate face imediat.

Reacția Danemarcei

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacționat duminică la anunțul președintelui american Donald Trump, scrie AFP, conform Agerpres.

„Populația groenlandeză primește îngrijirle medicale de care are nevoie. Le primește fie în Groenlanda, fie, dacă e nevoie de un tratament special, în Danemarca. Nu este deci cazul să fie nevoie de o inițiativă sanitară specială în Groenlanda”, a declarat Poulsen pentru televiziunea daneză DR.

Poulsen a remarcat că Trump trimite tot timpul mesaje scurte despre Groenlanda, ceea ce constituie, „fără îndoială, expresia noii normalități instalate în politica internațională”.