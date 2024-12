O companie chineză pătrunde pe piața mobilei din România prin preluarea unuia dintre cei mai mari producători

Consiliul Concurenței a autorizat o tranzacție prin care o companie înregistrată în Republica Populară Chineză intră pe piața mobilei din România. Societatea Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd. va prelua, prin intermediul mai multor societăți vehicul, aflate în curs de înființare, compania românească Rus-Savitar SA, a anunțat marți Consiliul Concurenței.

Tranzacția va fi agreată prin semnarea unui contract de vânzare – cumpărare de acțiuni, la momentul autorizării, contractul nefiind semnat.

Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd. este o societate de tip holding, înregistrată în Republica Populară Chineză, face parte din Grupul UE Furniture, angajat în producția și vânzarea de scaune ergonomice, arată Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei spune că a constatat că această operațiune nu este în măsură să ridice obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.

Casa Rusu, în insolvență

Rus-Savitar deține și operează o fabrică de mobilă în comuna Dudeștii Noi, Județul Timiș, fiind unul dintre cei mai mari producători pe piața de mobilă din România. În 2023, compania a avut o pierdere de 9,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 94,7 milioane lei, în scădere cu 26% față de anul precedent.

Casa Rusu, compania care opera magazinele cu acelaşi nume, a intrat în insolvenţă la cererea Rus Savitar, societatea din acelaşi grup care operează fabrica de mobilier, scrie Ziarul Financiar.

Decizia vine la un an după ce familia Rusu a răscumpărat grupul Casa Rusu-Rus Savitar de la fondul de investiţii Greenbridge, căruia i-l vânduse în 2019. Reintrarea fondatorilor în acţionariat a adus cu sine şi o serie de măsuri care să restructureze businessul, având în vedere că ambele companii aveau pierderi.

„Am luat decizia de a închide magazinele Casa Rusu, iar procedura de insolvenţă este una normală, pentru că Rus Savitar are de recuperat nişte creanţe foarte mari de la Casa Rusu. Cam 90% din datoriile Casa Rusu (retailerul n-red.) sunt către Rus Savitar (fabrica n-red.), iar compania nu putea renunţa efectiv la aceste sume datorate. Am închis magazinele, am plătit datoriile către toţi proprietarii spaţiilor”, a spus Cristian Rusu pentru ZF.