Oamenii de știință sunt alarmați de colapsul precipitat al unui curent major din Oceanul Atlantic, cu potențial devastator pentru nord-vestul Europei

Oamenii de ştiinţă au tras un semnal de alarmă cu privire la colapsul mai rapid decât se preconiza al unui sistem complex de curenţi oceanici din Atlantic, care ar putea avea consecinţe „catastrofale” pentru ţările nordice scufundate în frig în timp ce restul planetei se încălzeşte, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Într-o scrisoare deschisă adresată liderilor Consiliului Nordic, reuniţi luni la Reykjavik, aproximativ patruzeci de cercetători internaţionali subliniază că efectele ar fi „probabil” resimţite în întreaga lume.

Sistemul de circulaţie Atlantic-Meridional (AMOC) este un sistem complex de curenţi oceanici, inclusiv Curentul Golfului, care reglează căldura între tropice şi emisfera nordică şi, prin urmare, sunt esenţiali pentru condiţiile de viaţă din Arctica.

Unbelievably, there is at least a 40% chance of the #AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) collapsing within 25 years. We could be facing impacts similar to the Younger Dryas period – within the lifetimes of most people alive today. #Climate #Mitigation is Urgent. pic.twitter.com/FUA1DkKkoN