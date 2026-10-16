„Oana Gheorghiu sau Alexandru Rogobete?”. Noua reacție a lui Siegfried Mureșan după depunerea listei Cabinetului Niculescu

„România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum”, a spus europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, fost premier desemnat, după depunerea oficială a noii liste de miniștri de către Luca Niculescu.

Siegfried Mureșan l-a acuzat, joi, pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că „a inventat o mulțime de pretexte” pentru a-i pica Guvernul în Parlament, știind că va urma un Executiv în care social-democrații vor numi 11 miniștri „după chipul și asemănarea lui”.

Europarlamentarul liberal continuă atacul și compară direct, punct cu punct, nominalizările PSD cu propria echipă propusă în urmă cu două săptămâni.

„La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni. Ce merită România? Oana Gheorghiu sau Alexandru Rogobete? Andrea Chiș sau Radu Marinescu? Mircea Abrudean sau Marian Neacșu? Dragoș Pîslaru sau Mihai Ghigiu? Cătălin Drulă sau Ștefan Ovidiu Popa? Diana Buzoianu sau Natalia Intotero?Tánczos Barna sau Florin Barbu? Radu Miruță sau Radu Ștefan Oprea? Raluca Turcan sau Florin Manole? Irineu Darău sau Daniel Zamfir? Cseke Attila sau Alexandru Stoica?”, a scris Mureșan, vineri, pe pagina sa de Facebook.

„Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul parlamentului. Știm că oamenii își doresc un guvern mai bun. Din păcate, actuala majoritate parlamentară dorește altceva”, a continuat el.

Liderul PNL a concluzionat că singura soluție pentru ca România să aibă un guvern competent este ca PNL să câștige alegerile și să formeze o nouă majoritate pentru modernizarea țării.

Mureşan a fost a treia desemnare de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan după demiterea în Parlament a Cabinetului Bolojan, însă acesta a picat la votul de învestitură pe 30 septembrie.

Cine face parte din cabinetul Luca Niculescu

Lista de miniștri și programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu au fost depuse, joi seara, la Parlament.

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Lista miniștrilor din guvernul Niculescu

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus PSD va avea și ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Aceștia vor fi: