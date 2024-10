Obligația pe care o ai din 2025 dacă deții o firmă mică / Dan Manolescu: Pregătiți-vă softurile, declarația nu poate fi făcută manual

Toți cei care au firme mici vor trebui să depună o declarație la ANAF din 2025, iar aceasta este foarte complexă, putând fi realizată doar cu softuri. Este vorba despre SAF-T, adică Declarația 406.

„A fost o perioadă de grație care s-a acordat contribuabililor mari celor mijlocii (și pe care o primesc și cei mici). La începutul aplicării unui astfel de sistem, Ministerul de Finanțe a anunțat ferm că nu dorește să amâne această intrare în vigoare a extinderii SAF-T pentru toți contribuabilii din România, discutăm de companii”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), într-o discuție cu HotNews.ro.

Prin urmare, spune el, ar trebui să se pregătească cu toții în ceea ce privește softurile pe care le au la dispoziție, “pentru că o problemă principală a acestui SAF-T este că nu poate fi făcut manual”.

Potrivit acestuia, e o declarație extrem de complexă, care nu poate fi făcută dacă softul nu e pregătit să genereze astfel de detalii.

„Prin urmare, firmele trebuie să se asigure că sistemele informatice pe care le folosesc sunt capabile să genereze astfel de declarații. Deja lucrurile cumva s-au mai rodat, în sensul că majoritatea softurilor contabile au fost adaptate. Poate mai sunt oarecare aspecte care trebuie corectate, însă în general eu cred că majoritatea sunt pregătite să facă o astfel de trecere, mai ales că poate la nivel de firme mici complexitatea nu e atât de mare și poate nevoia de prelucrare sau volumul declarației care rezultă din acele date nu este la o dimensiune atât de mare și cu problemele tehnice care sunt și pe care le vedem la contribuabilii mari”, a mai afirmat Dan Manolescu.

ANAF nu ar trebui să folosească SAF-T pentru administrare, pentru că nu ăsta e rolul său

El a fost întrebat: Care mai este rolul e-TVA dacă avem SAF-T de anul viitor pentru toate companiile?

„SAF-T este un instrument de inspecție fiscală. Este un instrument prin care autoritatea fiscală colectează date contabile pe care, pe baza unor procese de prelucrare interne, le folosește pentru a se asigura că ceea ce s-a declarat de către contribuabil e corect”, a explicat președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Prin urmare, spune el, acest instrument de inspecție trebuie folosit în partea de inspecție, de verificare.

„Nu ar trebui să fie folosit în partea de administrare, adică n-ar trebui să luăm date din SAF-T, să le ducem în e-Decont, care de fapt e un instrument care se dorește a ajuta în administrare, în sensul de a-i da contribuabilului o serie de informații pentru a verifica cu ce informații are autoritatea fiscală”, a afirmat Manolescu.

Potrivit acestuia, informațiile din e-decont ar trebui din alte surse, de cele mai multe ori, adică din surse terțe, respectiv ce a declarat un furnizor că mi-a vândut.

„Dacă îmi ceri de ce am declarat eu în altă declarație, nu prea are sens. Adică să compar declarația mea de ieri cu declarația mea de azi nu are o utilitate foarte mare. Prin urmare, aceste instrumente cumva trebuie corelate, gândite și utilizate fiecare pentru scopul pentru care cred eu că au fost create”, a mai arătat președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Asta pentru că, spune el, SAF-T, după cum îi poartă numele, se numește Standard Audit File for Tax. Adică e de verificare, nu e de administrare.

„În momentul de față, din ce înțelegem, se fac o serie întreagă de teste de consistență. S-au trimis deja vreo două rânduri de notificări cu privire la corelări, de informații din aceste declarații. Pare că, ușor-ușor, lucrurile încep să fie folosite în această zonă. Prin urmare, mă aștept ca și de anul viitor aceste lucruri să continue pe măsură ce intră și contribuabilii mici”, a mai arătat Dan Manolescu.

Deocamdată el spune că n-a văzut un control făcut pe baza acelor date, „pentru că atunci cred că avem un proiect de succes, în momentul în care acest tip de instrument e folosit pentru a identifica riscuri, pentru a corecta anumite lucruri, exact cum face o inspecție fiscală”.

Acesta este rolul acestui instrument, afirmă Manolescu, de a ajuta inspecția fiscală în munca pe care o desfășoară.

Dan Manolescu este artizanul actualului Cod Fiscal, fost secretar de stat în Finante, acum presedintele al Camerei Consultantilor Fiscali.

Cotat ca un profesionist al Finantelor, Dan Manolescu este fiul Mariei Manolescu, care de asemenea a fost secretar de stat în perioada 2001 – 2004 și a condus proiectul codului fiscal al României finalizat în 2003 în urma unui efort fara precedent de consultare a experților în domeniu și a mediului de business.