Problema SAF-T: ANAF mi-a cerut notificarea pe care tot ei mi-au trimis-o în SPV. „E de noaptea minții!”

Miile de notificări trimise marți de ANAF au supărat contabilii și experții în fiscalitate pe motiv că nu a fost nimic greșit în fișierele SAF-T transmise, iar problema ar fi la Fisc. Pe grupurile specializate s-a dezbătut situația toată ziua de miercuri, iar de la ANAF nu le-au sosit răspunsuri satisfăcătoare.

Din discuțiile pe care HotNews.ro le-a purtat cu diverse persoane din Ministerul Finanțelor, notificările au fost trimise după aplicarea unor noi teste privind consistența.

Pentru că sunt multe neclarități, Ministerul Finanțelor intenționează să se întâlnească miercurea viitoare cu mediul de afaceri pentru a discuta despre SAF-T.

Iată câteva dintre comentariile experților în fiscalitate și contabililor pe tema notificărilor primite:

„Și la mine se vede “general ledger”, iar pe agrafă am verificat și nu am nimic. Recipisa a fost fără erori. Când le-am scris celor de la ANAF, mi-au spus să le trimit declarația, recipisa și… notificarea. Păi nu ați pus-o voi în SPV? De ce mi-o mai cereți mie? E de noaptea minții!”.

“Toate firmele cu SAF-T au primit notificări. Am depus 18 SAF-T-uri valide și doar la luna a 6-a nu e bună! Serios? Bătaia de joc continuă. O să văd în 2025 câți contabili mai rămân activi în aceste condiții! Eu sigur nu!”

„De unde știu ei ca declarațiile sunt greșite? Au cerut registrul jurnal, niște balante? Cum să îmi spui ca am greșit când eu am datele corecte? Aaa, dar omuleții de la ANAF nu știu contabilitate… și nici AI-ul vieții”, spune Nicoleta Banciu, expert contabil.

„Am primit și eu azi. Ce să vezi? Nu înțeleg nimic din aceste CSV-uri (excel) atașate. La unul am 597 de rânduri… Ce pot eu verifica când nu înțeleg exact ce este în acel excel? Coloanele au niște câmpuri de tabel cu niste denumiri de te apucă groaza. Am căutat aleatoriu după câteva sume în Registru jurnal, în Registru cumpărări, vânzări și ce să vezi? Nu le-am găsit. Am trimis baza de date și declaratia la soft. Încă nu am primit răspuns, dar nu pot crede că pot greși 597 de intrări sau înregistrări… Din acel excel eu nu înțeleg nimic”.

De anul viitor toate firmele din România vor trebui să depună SAF-T, acum obligativitatea fiind doar pentru cele mari și mijlocii.

Reamintim că ANAF a informat peste 15.000 de firme că fișierul SAF-T nu a fost depus ori este incorect.

„Eu am primit vreo 3, dar nici nu au spus ce nu e bine. Unora văd ca le-au atașat ceva fișier și le zice ce nu-i bine. La mine… nimic, doar notificare. Dacă nu erau bune, de ce am recipisa validă? Nu trebuia să-mi zică atunci că nu e ok?”, a declarat Cornel Grama, consultant fiscal, pentru HotNews.ro.