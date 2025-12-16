Occidentul se confruntă cu o alegere dificilă: săptămâna de lucru de 6 zile sau mai mulți migranți

Multe țări occidentale se confruntă cu ceea ce Banca Mondială numește o „criză demografică profundă”, care va duce la o scădere drastică a populațiilor acestora în următoarele decenii. Chiar și România va pierde în următorii 15 ani aproape 700.000 de oameni, din care 500.000 vor fi din rândul populației active, potrivit calculelor INS.

Cele mai grave consecințe ale acestei schimbări demografice, potrivit Băncii Mondiale, sunt de natură economică. În curând, populația activă în scădere din SUA, Canada sau Germania nu va mai putea să-și satisfacă propriile cereri constante de bunuri și servicii de înaltă calitate. Aceste țări bogate, dar îmbătrânite, vor trebui să facă o alegere dificilă pentru supraviețuirea economică: să oblige oamenii să muncească mai mult sau să permită imigranților să-i înlocuiască, scrie revista Fortune.

Lant Pritchett, unul dintre cei mai importanți gânditori din lume în domeniul economiei dezvoltării, a prevăzut această criză timp de decenii, de-a lungul carierei sale la Harvard, Banca Mondială și Universitatea Oxford, unde conduce în prezent un laborator de cercetare. El a declarat pentru Fortune planul său radical de a evita dezastrul economic.

De ce scade populația?

Pe termen lung, fără intervenție, ONU preconizează că o scădere a creșterii populației ar putea duce la un „colaps” total al populației spre sfârșitul secolului următor. Cu toate acestea, pe termen scurt, declinul populației prezintă o problemă economică reală și relativ simplă: Occidentul nu va mai avea în curând suficienți lucrători.

Raportul dintre persoanele de vârstă activă și persoanele în vârstă din țările bogate va deveni în curând atât de mic încât sprijinul acordat vârstnicilor va fi foarte dificil.

Acest raport în România este în jur de 31–31,3% pentru anii 2024–2025, în creștere față de anii anteriori, ceea ce confirmă îmbătrânirea rapidă a populației.​

Studiile statistice românești subliniază că acest raport este considerat deja „ridicat” și este de așteptat să continue să crească în următoarele decenii.

În Japonia, o națiune care se confruntă deja cu consecințele unei populații îmbătrânite, costul mediu al îngrijirii medicale va crește cu 75% în următorii 30 de ani, prim-ministrul Fumio Kishida avertizând că națiunea este „în pragul prăpastiei”. În SUA, potrivit grupurilor de experți, o populație în vârstă, cu mai mulți pensionari, înseamnă mai puțini plătitori de taxe și presiuni mai mari pentru infrastructura medicală și de îngrijire.

Pe scurt, avem o „bombă cu ceas” în mâini, după cum spunea premierul grec Kyriakos Mitsotakis, al cărui guvern a introdus anul trecut săptămână de lucru de șase zile pentru a aborda deficitul de forță de muncă din țară.

Într-adevăr, chiar dacă unele țări europene și câteva companii americane cochetează cu ideea de a munci mai puțin, panicați economiștii și politicienii trag un semnal de alarmă: Trebuie să muncim mai mult. Un studiu realizat de firma de consultanță Korn Ferry a constatat că până în 2030 va exista o lipsă globală de peste 85 de milioane de oameni, aproximativ echivalentul populației Germaniei. Această lipsă de personal ar putea reduce cu 8,5 trilioane de dolari veniturile preconizate ale națiunilor, afectând sectoare cu înaltă educație, cum ar fi serviciile financiare și IT, precum și locurile de muncă din industria prelucrătoare, considerate „slab calificate” și care necesită un nivel mai scăzut de educație.

Acum este momentul să acționăm, a declarat economistul Lant Pritchett pentru Fortune. Dar acest lucru implică o regândire radicală a dezbaterii actuale despre imigrație.

Economia clasică oferă o serie de modalități de a aborda deficitul de forță de muncă, a spus Pritchett. Întrucât majoritatea locurilor de muncă neocupate sunt „necalificate” sau nu necesită o diplomă pentru a fi absolvite, o soluție pentru companii și guverne este investițiile în automatizare, practic roboții umplând golul. Însă, deși automatizarea ajută la realizarea sarcinilor, ea scade salariile lucrătorilor umani prin reducerea numărului de locuri de muncă disponibile, „exacerbând” problema, a spus Pritchett.

Vom avea nevoie de o săptămână de lucru de șase zile?

Planul lui Mitsotakis pentru o săptămână de lucru de șase zile este un pas în direcția corectă pe termen scurt, a spus Pritchett.

Însă „economia nu se rezumă doar la direcție: este vorba despre amploare”, a adăugat el. Cu alte cuvinte, spune el, micile modificări ale politicilor nu vor fi suficiente. Dacă încercăm să abordăm o problemă structurală majoră a forței de muncă, soluția trebuie să fie ambițioasă și cuprinzătoare – exact genul de legislație pe care politicienii o evită cât de mult pot.

Dacă factorii de decizie politică încearcă pur și simplu să-i oblige pe toți să lucreze o zi în plus, calculele pur și simplu nu vor funcționa pe termen lung, a spus Pritchett. Chiar dacă Grecia are „un succes fantastic” și își mărește orele de lucru cu 10% în următorii 30 de ani, această creștere ar fi prea puțin față de lipsa tot mai mare a forței de muncă.

Pritchett are o idee mai bună. Știe că actuala dezbatere privind imigrația este tensionată, deoarece Occidentul este preocupat de ramificațiile sociale ale permiterii pătrunderii mai multor migranți în granițele sale. Dar susține că singura modalitate de a rezolva problema forței de muncă din țările bogate este de a permite imigranților să lucreze, în special din țările în care creșterea populației este în creștere, cum ar fi Nigeria sau Tanzania.

Într-un articol, Pritchett pledează pentru ca națiunile dezvoltate să adopte un sistem în care imigranții să poată veni în țara lor pentru a lucra pentru o perioadă limitată de timp – cumpărând în același timp bunuri și servicii, închiriind case, înființând companii și angajând lucrători – și apoi să se întoarcă acasă, ambele părți fiind câștigătoare.

Cum rezolvăm criza imigrației

Adevărul, a spus Pritchett, este că SUA are nevoie de migranți slab calificați, iar mulți migranți au nevoie de impulsul economic pe care îl oferă munca în SUA. Imigrația este o relație simbiotică de care Occidentul nu se poate despărți.

„Modul de a securiza granița este de a crea o modalitate legitimă prin care oamenii și firmele să obțină forța de muncă de care economia are nevoie în moduri legitime și legale, iar până când nu vom avea asta, întreaga dezbatere despre zid și alte chestii de genul acesta este pur și simplu absurdă”, a spus Pritchett.

Înainte de anii 1980, SUA și Mexicul se bucurau de o relație similară cu programul de vize de muncă prevăzut de Pritchett. Mexicanii traversau liber granița, venind pentru scurt timp la muncă, iar apoi se întorceau acasă pentru a se bucura de banii lor, repetând această călătorie pe parcursul mai multor ani. Nu s-au stabilit niciodată definitiv pentru că, știind că pot veni și pleca după bunul plac, nu erau obligați să o facă.

SUA au facilitat aceste programe de migrație temporară destinate în mod special mexicanilor, încurajând lucrătorii contractuali să vină în SUA după Primul și al Doilea Război Mondial. Al doilea dintre acestea, Programul Bracero, a stabilit un tratat pentru angajarea temporară a lucrătorilor agricoli mexicani în SUA și a fost atât de popular încât a fost prelungit mult dincolo de durata sa inițială, permițând ca circa 5 milioane de mexicani să lucreze temporar în SUA între 1942 și 1964. (Programul s-a încheiat în 1965, când SUA a limitat drastic imigrația din America Latină ca parte a unei revizuiri majore a legilor privind imigrația.)

Într-un sondaj din 2010, Gallup a întrebat oameni din întreaga lume dacă ar dori să se mute temporar pentru a lucra în altă țară. Aproximativ 1,1 miliarde au răspuns „da”, inclusiv 41% din populația cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și 28% din cea cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, a spus Pritchett.

„Cu ceea ce ai putea câștiga în America în trei ani, te-ai întoarce în Senegal cu o avere. Ți-ai construi o casă, ți-ai face propria afacere și iată cum ți-ai transformat viața lucrând temporar.”

Pentru a evita potențiale lipsuri de forță de muncă în țările de origine, sistemul lui Pritchett s-ar baza pe acorduri bilaterale între țările gazdă și cele de origine, a spus Pritchett.