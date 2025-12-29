Peste 21.000 de locuințe din Prahova au rămas fără curent din cauza viscolului. Sinaia şi Azuga, printre localitățile afectate

Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare, potrivit datelor centralizate de Distribuţie Energetică Ploieşti, citate de News.ro.

Printre localităţile afectate se numără municipiul Câmpina, al doilea oraş, ca mărime, din judeţul Prahova, dar şi staţiunile Sinaia şi Azuga, unde cabane au rămas fără curent electric.

Luni seară la ora 18:00, 21.689 de consumatori din judeţul Prahova nu aveau electricitate, pe fondul avariilor produse de viscol în zona de nord a judeţului, aflată sub cod portocaliu de vreme rea.

La Sinaia, din cauza vântului extrem de puternic, telecabina din staţiune, zona Babele şi releul Coştila nu au curent electric. În staţiunea Azuga, copacii căzuţi au rupt firele de alimentare care asigurau energie electrică pentru două cabane.

În municipiul Câmpina, 2.769 de consumatori nu au energie electrică.

Afectate de penele de curent provocate de furtună sunt şi localităţile Berte, Brebu, Telega, Măneciu, Izvoare, Teişani, Corbu, Starchiojd, Poseşti, Drajna, Groşani, Ceraşu şi Bătrâni.

Nouă echipe de intervenţie se aflau pe teren, pentru a remedia avariile apărute.