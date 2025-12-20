Piața de Flori “George Coșbuc”, colțul de București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos

Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, vei prinde, cel mai probabil, minunatele ore de aproape stranie liniște din București, momentul de dinainte ca orașul să se freamăte.

Apoi, apar primele tramvaie care taie aerul rece de iarnă, apar și cei mai matinali dintre bucureșteni.

Dacă ajungi pe Bulevardul George Coșbuc, vei băga de seamă că e un loc aici unde asfaltul este mereu mereu umed, și nu de la cisternele de salubrizare și curățenie, ci de la florarii care toarnă și răstoarnă vaze de apă.

Piața de Flori George Coșbuc este unul dintre peticele din București unde nu se doarme și asfaltul nu se usucă niciodată.

