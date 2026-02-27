Plecare de la Rapid, înainte de play-off: „Am suferit și am cântat împreună”. Merge în prima ligă a Franței

Daniel Sandu, care a ocupat funcțiile de director de scouting și director sportiv la Rapid București, a părăsit gruparea giuleșteană.

Despărțirea a fost anunțată chiar de club. Sandu urmează să semneze cu Toulouse, echipă aflată pe locul 10 în prima ligă a Franței, potrivit golazo.ro.

Daniel Sandu a plecat de la Rapid

„Daniel Sandu își încheie activitatea în cadrul FC Rapid. Venit în 2022 în poziția de scouter, Daniel a contribuit la dezvoltarea departamentului, iar în sezonul trecut a ocupat funcția de Director Sportiv. În ultimul an, a revenit în rolul de Director de Scouting, implicându-se activ în consolidarea strategiei sportive a clubului.

Îi mulțumim pentru munca depusă, pentru profesionalism și pentru implicarea arătată în toată această perioadă petrecută în Giulești”, se arată în comunicatul clubului Rapid.

Daniel Sandu a avut un mesaj pentru fanii giuleșteni.

„Mulțumesc Rapid pentru acești patru ani în care ne-am bucurat, am suferit și am cântat împreună. A fost o experiență extraordinară, într-un club care îmi va rămâne în suflet pentru tot restul vieții.

Le mulțumesc oamenilor din club pentru sprijinul oferit și jucătorilor care demonstrează pe teren că pentru această echipă nu există limite. Rapid înseamnă o stare de spirit, o nebunie frumoasă, greu de explicat în cuvinte. Am dat tot ce am avut mai bun și sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive. Mulțumesc, Rapid! Mulțumesc, Rapidiști!”, a fost mesajul lui Daniel Sandu.