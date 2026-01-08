Poliția londoneză l-a angajat pe unul cel mai periculoși prădători sexuali din Marea Britanie fără să-l verific

Mii de agenți de poliție din Londra, dintre care unul condamnat în 2023 pentru zeci de violuri, au fost angajați fără să fie supuși controalelor de securitate prevăzute de regulament, potrivit unui raport publicat joi de această forță de poliție a capitalei britanice, potrivit AFP.

Această analiză vine după ce Poliția Metropolitană din Londra (Met Police), a avut deja reputația pătată de mai multe scandaluri în ultimii ani.

Șeful Mep Police, Mark Rowley, numit în septembrie 2022, a lansat reforme importante, a făcut curățenie printre agenții acuzați de comportament necorespunzător și a înăsprit procesul de recrutare.

Însă, potrivit noului raport, peste 5.000 de polițiști și angajați ai Met nu au fost supuși controalelor de securitate necesare între 2019 și 2023.

Conducerea acestei forțe a ales să nu respecte directivele naționale, deoarece dorea să recruteze câteva mii de persoane în trei ani și jumătate.

Astfel, de exemplu, nu au fost solicitate referințele care ar fi trebuit furnizate înainte de angajare.

Unul dintre cei mai periculoși prădători sexuali, angajat fără verificări

Met estimează că aproximativ 1.200 de persoane care s-au alăturat forței de poliție ar fi putut fi respinse în cadrul procedurilor normale, dintr-un total de aproximativ 27.300 de candidaturi.

Zeci de agenți ai Met, recrutați fără a fi supuși controalelor adecvate, au comis ulterior abateri profesionale, infracțiuni și chiar crime.

Această anchetă relevă că David Carrick, unul dintre cei mai periculoși prădători sexuali din Regatul Unit din ultimii ani, a fost recrutat în 2017 fără a fi supus verificărilor adecvate. El s-a alăturat poliției în ciuda unei acuzații de violență domestică împotriva sa.

În 2023, el a fost condamnat la închisoare pe viață pentru zeci de violuri și agresiuni sexuale asupra a douăsprezece femei pe parcursul mai multor ani.

Un alt agent, Cliff Mitchell, a fost autorizat să se alăture poliției Met în 2020, după ce un comitet de selecție a anulat decizia de respingere a candidaturii sale, în ciuda unei acuzații anterioare de viol asupra unui copil. Ulterior, el a fost condamnat pentru violuri.

„Renunțarea la controalele de securitate asupra agenților a constituit o încălcare a obligației poliției metropolitane de a asigura securitatea Londrei”, a criticat ministrul de interne Shabana Mahmood.

Ea a însărcinat un responsabil al poliției cu efectuarea unei inspecții privind practicile de recrutare în cadrul poliției metropolitane.

Foto: Ben Gingell | Dreamstime.com