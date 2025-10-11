Poliția revine cu noi precizări privind bancnotele „de recuzită” confiscate la Constanța. Câte înșelăciuni au avut loc cu acest tip de bancnote

Poliţia Română a informat, sâmbătă, că în cursul acestui an, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „prop copy”, încadrate oficial în categoria de fals „altered design”, informează Agerpres. Precizările IGPR vin la o zi după ce a anunțat capturarea unui lot de 4,8 milioane de bancnote, cu o valoare nominală totală de 960 de milioane de euro.

„Acest tip de bancnotă, deşi prezintă inscripţia „prop copy”, a fost identificat şi clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene”, a precizat IGPR.

Conform sursei citate, acţiunea Poliţiei Române nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită, ci este rezultatul unei acţiuni operative, derulate în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, şi coordonată de EUROPOL, vizând prevenirea şi combaterea unui mod de operare infracţional care a produs deja prejudicii semnificative, în Uniunea Europeană şi, implicit, în România.

Comparabilă cu metoda „Accidentul”

„Metoda „prop copy” este comparabilă, în ceea ce priveşte impactul social şi economic, cu alte metode de înşelăciune bine cunoscute, precum: metoda „Accidentul” – în care victimele sunt abordate telefonic şi determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic; metoda infracţiunilor informatice – în care cetăţenii sunt manipulaţi să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false. În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparenţe sau emoţiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor „prop copy”, persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacţii aparent obişnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale şi cuantificabile”, a subliniat Poliţia Română.

În acest context, se precizează în comunicat, „intervenţia Poliţiei Române vizează, prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracţional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înşelăciune şi apariţia de noi victime”.

„Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul de a acţiona ferm, în cadrul legal naţional şi european, pentru protejarea siguranţei economice şi financiare a cetăţenilor, şi face apel la mass-media şi opinia publică să trateze cu responsabilitate acest fenomen”, se mai arată în comunicatul citat.

Captură importantă în portul Constanța

Vineri, Poliția a anunțat că a capturat în portul Constanța 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european ‘altered design’”.

În 40 de cutii erau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie, iar ale 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

Alte 60 de cutii conţineau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie, în timp ce în 40 de cutii s-au găsit 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro (60.000.000 de euro), cu serie.

La scurt timp după comunicatul autorităților, în spațiul public au apărut discuții despre bani, care, potrivit imaginilor transmise de poliție, sunt inscripționați „prop copy” („copie de recuzită”).

Poliția a revenit cu precizări într-o postare pe Facebook, în care se spune că persoanele care au comandat bancnotele nu intenționau să le folosească în filme, ci să le introducă în circulație.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real. Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv. De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, se scrie în postare.