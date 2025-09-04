Polonia anunță că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar a ales să nu le doboare

Două incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al Poloniei au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, dar acestea nu au fost doborâte, deoarece nu reprezentau un pericol, a anunțat joi armata poloneză, potrivit Reuters.

Polonia se află în stare de alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

În noaptea de marți spre miercuri, Rusia a desfășurat un atac de amploare cu peste 500 de rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv în vestul țării, în timpul căruia Polonia vecină a mobilizat mai multe avioane militare și a ridicat nivelul de activare a radarelor și sistemelor antiaeriene în mod preventiv.

„Am avut două încălcări ale spațiului aerian”, a spus generalul Maciej Klisz, comandantul operațional al forțelor armate, într-o conferință de presă.

„Aceste două încălcări au fost sub controlul deplin al forțelor naționale și al unităților alocate sistemului de apărare al statului”, potrivit acestuia.

Generalul Wieslaw Kukula, șeful Statului Major General, a declarat că dronele au părăsit spațiul aerian polonez fără a provoca daune.

Armata poloneză nu a dat detalii despre locul în care dronele au intrat în spațiul aerian polonez.

În august, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei. Un procuror care a anchetat incidentul a declarat la momentul respectiv că drona părea să fi intrat în Polonia din direcția Belarusului, un aliat al Rusiei.