Primele declarații ale indianului care a salvat fetița din Craiova, care a căzut într-un lac înghețat. „Și ea a avut mult curaj”

Vipan Kimar, indianul care a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, ca să salveze o fetiță de 5 ani, a spus că și copilul a avut mult curaj până când au fost scoși din apă de către pompieri.

„Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu. Am văzut fetița în apă, atunci am sărit imediat. Apa era foarte rece, totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat Vipan Kumar, pentru Digi24.

Indianul spune că nu a apucat prea mult să se gândească înainte să sară în apă. „Am încercat doar să o scot din apă, doar la asta m-am gândit. Și fetița a avut mult curaj”, a mai spus bărbatul de 47 de ani.

Patronul firmei la care lucrează a spus că se gândește ca, după ieșirea din spital, să-i facă lui Vipan Kumar un cadou sub forma unei călătorii înapoi în India, ca să-și poată revedea familia. Kumar are și el o fată, în vârstă de 8 ani.

Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este muncitor necalificat în construcții, a anunțat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

„Am decis să propun Consiliului Local Craiova să acordăm titlul de cetățean de onoare, cu toate avantajele care decurg de aici. Sperăm ca gestul lui altruist și de omenie să inspire și pe alții”, a spus primărița Craiovei pentru HotNews.

Într-un mesaj postat pe Facebook, ea a oferit mai multe detalii despre bărbatul care a salvat fetița din lacul înghețat.

„Este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

Imagini cu intervenția lui Vipan Kumar

Între timp, pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu intervenția bărbatului, despre care inițial mai mulți oficiali locali au spus că este nepalez. Se vede chiar momentul în care acesta se duce pe o sanie până la fetiță. În momentul în care a apucat-o de braț, gheața a cedat și a căzut și el în apă.

Bărbatul a ținut apoi fetița în brațe până când au venit salvatorii și i-au scos pe amândoi. Cei doi au ajuns la spital, cu șoc hipotermic, însă sunt în stare stabilă.

Copila era cu părinții în parc, însă la un moment a sărit de pe sanie și a fugit pe gheață până în mijlocul lacului. Gheața s-a spart, iar fetița a ajuns în apă.

Tatăl acesteia a sărit imediat în apă pentru a o salva, dar a rămas blocat în gheață. Incidentul a avut loc sâmbătă și a fost relatat de martori și mai mulți oficiali locali, pe pagina de Facebook.