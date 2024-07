Profesorul Sorin Spineanu-Dobrotă, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, a fost reținut joi de procurori, fiind acuzat că a violat și agresat sexual doi adolescenți minori, în vârstă de 16, respectiv, 17 ani. Liceul în care predă bărbatul Economie este considerat printre cele mai bune din România: în acest an, cea mai mică medie cu care s-a intrat la „Sava” a fost 9,52. Am stat de vorbă cu un profesor și cu o elevă a liceului care ne-au mărturisit, sub protecția anonimatului, că profesorul avea un comportament lipsit de moralitate, lipsea des de la cursuri și se lăuda cu influența pe care o are în Ministerul Educației.

Cine este profesorul reținut?

Sorin Spineanu-Dobrotă are gradul didactic I, peste 28 de ani de experiență în învățământ, este membru în Comisia națională pentru discipline socio-umane, dar și președinte al Comisiei Centrale a olimpiadei naționale de economie. Formator național în domeniul științelor educației, a publicat numeroase volume de carte școlară – ghiduri, culegeri, auxiliare curriculare. De asemenea, este autorul al cărții „Homosexualitatea, normal sau patologic”, apărută în 2005 la Editura Tritonic. Între anii 2020 și 2022, profesorul a realizat lecții de economie pentru clasa a XII-a în cadrul emisiunii „TeleȘcoala”, difuzată pe TVR2, și a apărut la TV rezolvând modele de teste de Bacalaureat.

„Ce bine îți stă părul/ Ce frumos te-ai machiat azi!”

Comportamentul profesorului în școală este de mult timp subiect de discuție printre profesori și elevi. „Vorbea mereu la telefon cu «Ministerul», se purta urât cu unii elevi și cu unii profesori”, ne-a spus un cadru didactic.

Și pentru elevi au existat situații care au ridicat semne de întrebare. „Sinceră să fiu, nu mă surprinde ceea ce s-a întâmplat, pentru că tot timpul mi-a lăsat impresia unui profesor lipsit de moralitate. Era foarte intruziv și se purta ca unul de-al nostru: dacă mâncam, venea și ne lua din mâncarea de pe bancă fără să ceară sau ne lua sticlele și bea apă din ele. Efectiv pare genul fără limite”, ne-a spus o elevă.

„Nu de puține ori l-am auzit spunând colegelor: «Ce bine îți stă părul/ Ce frumos te-ai machiat azi!», lucruri total nepotrivite pentru un profesor”, a mai spus ea.

