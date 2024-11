Proprietarii mașinilor reținute de Vamă vor putea plăti amenzile și cheltuielile cu depozitarea timp de 1 an

Durata maximă în care proprietarul are dreptul să plătească amenda contravențională aplicată de Autoritatea Vamală Română (AVR) și eventualele cheltuieli de depozitare a mijlocului de transport, fără să se aplice măsura confiscării a autoturismului, este de un an de zile, de la data faptelor sancționate contravențional, conform noii HG 1490/2024, publicată în Monitorul oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestui act normativ.



Potrivit acestuia, dacă proprietarul nu achită obligațiile ce îi revin într-un termen de un an de zile se realizează transferul dreptului de proprietate către statul român.

În situația în care se constată că o persoană (fizică sau juridică) nu respectă regimul vamal aplicabil pentru importul de bunuri, sancțiunea este aplicarea unei amenzi contravenționale, reținerea mijlocului de transport, condiție pentru plata amenzii și în unele situații punctuale trecerea în proprietatea statului a mijlocului de transport.

Actul normativ analizat explicitează și reglementează persoanele ce au calitate de agent constatator, persoanele ce au calitate de proprietar a mijlocului de transport, sau după caz, persoanele ce au calitate de utilizator.

În esență procedura stabilește modul de reținere a mijlocului de transport și de identificare a proprietarului.