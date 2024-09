PwC România a promovat 14 directori în practicile de Consultanță pentru Afaceri, Audit și Consultanță fiscală și juridică

PwC România a promovat, începând cu 1 septembrie, paisprezece directori în cadrul serviciilor de Consultanță fiscală și juridică, Audit și Consultanță pentru Afaceri.

”PwC România a încheiat un nou an financiar cu rezultate foarte bune și suntem mândri să recunoaștem meritele colegilor noștri și să le oferim oportunități de creștere. În numele partenerilor, mulțumesc echipei pentru rezultatele excelente și îi felicit pe noii directorii pentru promovare și pentru contribuția la succesul companiei și a clienților noștri”, a declarat Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România.

Astfel, Gabriel Timofte și Marina Pavel au devenit directori în practica de Consultanță pentru Afaceri, Cristina Angheluță, Horia Dan, Cătălina Gocea, Robert Gîrdoc si Iulia Vasile au fost promovați directori în cadrul serviciilor de audit, iar Ioana Bara, Anastasia Dereveanchina, Alexandra Popa, Florin Rizea, Alexandra Rogojan, Claudiu Simionescu în consultanță fiscală și juridică. Liviu Mihăileanu a fost promovat director în cadrul practicii de Consultanță pentru Afaceri din cadrul PwC EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa).

Marina Pavel are mai bine de opt ani de experiență în departamentul de M&A al PwC România, asistând în tranzacții jucători majori din sectoare variate precum farma, energie, retail, IT sau industrie specializată. Experiența Marinei constă în analiză financiară, evaluare, analiză econometrică și statistică economică. Marina este membră ANEVAR din anul 2017 și absolventă a Doctoral School of Finance and Banking.

Gabriel Timofte s-a alăturat echipei de tehnologie (SAP) a PwC România în mai 2017. El are o experiență vastă de peste 17 ani în zona de integrare și programare SAP, este o persoană automotivată și orientată spre rezultate. Gabriel oferă expertiză tehnică pentru proiectele mari SAP ale clienților PwC.

Cristina Angheluță are peste 20 de ani de experiență în servicii de sustenabilitate în România și SUA. Ea are o licență în inginerie chimică de la Georgia Institute of Technology (SUA) și un master în managementul mediului de la Universitatea din Derby (Marea Britanie). Experiența sa vastă include: planificarea și raportarea durabilității, studii de impact asupra mediului și social, investigații de mediu, evaluarea și managementul riscurilor, due diligence de mediu și socială, planuri de acțiune socială și de mediu, evaluarea și inventarul emisiilor în aer, metode de estimare, amprenta de carbon, implicarea părților interesate planuri, gestionarea deșeurilor și a apelor uzate.

Horia Dan și-a început cariera la PwC în 2013 și coordonează în prezent departamentul de audit al biroului din Cluj. El are o experiență vastă în serviciile internaționale de audit, cu cunoștințe aprofundate despre IFRS, US GAAP, reglementările SOX și GAAP pentru clienți din industriile CIPS, Pharma și Tech. El a lucrat timp de trei ani la unul dintre birourile PwC din New York, unde a lucrat pentru clienți mari din Fortune 500. Este absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și certificat ACCA.

Robert Gîrdoc coordonează echipa de risc IT și securitate cibernetică GRC, având 10 ani de experiență în domeniul auditului IT și securității, fiind Auditor Certificat al Sistemelor de Informații (CISA). Este specializat în implementarea și testarea eficacității controalelor si a riscurilor IT conform standardelor internaționale și a realizat numeroase evaluări de securitate cibernetica, asigurând conformitatea cu cele mai bune practici și diverse reglementări legislative. Experiența sa se extinde atât la nivel local, cât și internațional, participând la proiecte din diverse sectoare de activitate, inclusiv Servicii Financiare, Telecomunicații, Tehnologie, și Sector Public.

Cătălina Gocea lucrează în cadrul departamentului de audit, pentru clienții din industria de servicii financiare. Experiența sa include auditul situațiilor financiare, realizate în conformitate cu normele statutare românești, IFRS și alte standarde de raportare de grup, cât și proiecte de consultanță livrate pentru clienții din industria serviciilor financiare. A absolvit recent un masterat în Tehnici Actuariale în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Este membră ACCA, ASPAAS, CAFR si actuar certificat.

Iulia Vasile are experiență de 15 ani în audit, dintre care opt ani în PwC România, Iulia va fi Director în departamentul Assurance. Experiența sa include auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele de Contabilitate Române, IFRS și alte cadre de raportare ale grupului. În plus, a fost implicată și în alte tipuri de proiecte de audit, inclusiv tranzacții pe piața de capital. Iulia și-a obținut diploma de licență la Academia de Studii Economice din București, este membru al ACCA și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Ioana Bara s-a alăturat PwC în 2015 în echipa de taxe indirecte (ITX) și are expertiză în domeniul TVA. Ea a fost implicată în numeroase proiecte de consultanță fiscală indirectă, procese de restructurare, inspecții și litigii de TVA și lucrează cu diverse companii mari din diferite sectoare industriale, cu accent pe TMT, energie și produse industriale. Ioana este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF) și deține o diplomă de licență în Contabilitate și Sisteme Informaționale de Gestiune și un master în Contabilitate și Tehnici Financiare de Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice din București.

Anastasia Dereveanchina s-a alăturat PwC în 2010 ca parte a Departamentului de Impozite Directe din cadrul biroului din Moldova și coordonează în prezent echipa de Transfer Pricing în cadrul TLP. Ea a acumulat experiență în impozitarea națională și internațională, fiind implicată într-o varietate largă de proiecte de prețuri de transfer menite să ajute clienții să-și structureze corect tranzacțiile intra-grup și să navigheze cu succes cadrul legislativ complex al diverselor reguli de stabilire a prețurilor de transfer. Anastasia este licențiată în contabilitate și deține diploma de master în contabilitate și audit de la Academia de Studii Economice din Moldova. În plus, ea a obținut certificarea ADIT emisă de Chartered Institute of Taxation din Regatul Unit.

Alexandra Popa s-a alaturat PwC România în anul 2011 și a acumulat o experiență vastă în arii de servicii precum consultanță taxe directe, aspecte fiscale locale și internaționale, inclusiv structuri fiscale, restructurări, raportare fiscală, inspecții fiscale, due diligence și prețuri de transfer. În prezent, este implicată preponderent în servicii pentru sectorul farmaceutic și al serviciilor medicale, oferind asistență pe proiecte de consultanță fiscală precum restructurări, schimbări de model de business, due diligence, inspecții fiscale și raportare fiscală în principiu pentru clienți din domeniul farmaceutic. Alexandra deține o diplomă de licență și una de masterat în economie la Academia de Studii Economice București. De asemenea, este consultant fiscal autorizat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România precum și membru ADIT.

Claudiu Simionescu s-a alăturat PwC în 2012, având o experiență de 12 ani în domeniul consultanței fiscale. Are o vastă experiență pe piața de fuziuni și achiziții, fiind implicat în unele dintre cele mai mari proiecte de due diligence din România din ultimii ani. De asemenea, Claudiu a fost implicat în diverse restructurări și reorganizări (de ex. fuziuni, divizări, transfer de afaceri). Absolvent al Universității Lucian Blaga din Sibiu (Facultatea de Inginerie) Claudiu deține diplomă în impozitare internațională oferită de Chartered Institute of Taxation din Marea Britanie și este membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Florin Rizea are o experiență de peste 17 ani în consultanța fiscală, atât pentru clienți interni cât și internaționali. Activitatea sa cuprinde diverse servicii fiscale, printre care asistența în proiecte de restructurare, due-diligence, gestionarea inspectiilor desfășurate de autorități, revizii fiscale, și suport pentru transpunerea și interpretarea directivelor europene, cum ar fi Pillar 2, DAC6, DAC 7. De asemenea, Florin este implicat în procesul de clarificare și modificare a legislației fiscale locale, contribuind activ în grupurile de lucru ale asociațiilor de afaceri.

Alexandra Rogojan coordonează departamentului de taxe din cadrul biroului regional al PwC din Cluj-Napoca. Alexandra are cunoștințe în toate domeniile de impozitare: impozitare directă și indirectă, impozitare rezidenți și nerezidenți, principii de fiscalitate internațională, contabilitate, preturi de transfer, tehnologie fiscală. De-a lungul carierei sale, Alexandra a coordonat o gama variată de proiecte de consultanță pentru clienți din industrii diverse, precum energie, automotive, FMCG, IT etc. Ea deține o diplomă de licență în management, un master în management contabil, audit și control și un doctorat în contabilitate, toate finalizate în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca. Este membră a CCF și CECCAR și deține, de asemenea, calificarea ADIT (Chartered Institute of Taxation – UK).

Liviu Mihăileanu are 25 de ani de experiență în managementul afacerilor în cadrul companiilor private și multinaționale de consultanță. Începând din 2010, Liviu a dezvoltat cu succes unul dintre serviciile de bază în managementul cunoașterii din PwC EMEA, iar din 2017 a preluat conducerea serviciilor regionale de Knowledge & Collaboration pentru PwC EMEA, Advisory. Liviu este licențiat în Comunicare și Relații Publice (SNSPA), managementul afacerilor (Open University Business School, UK), Certified Knowledge Manager – CKM (Knowledge Management Institute, Elveția) și Certificat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants, Marea Britanie).

