Reacția Patriarhiei Române față de proiectul pentru legalizarea serviciilor sexuale contra cost

Patriarhia Română spune că „prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar”, iar legiferarea ei „nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”. Reacția BOR vine după ce un deputat PNL a depus un proiect de lege care să autorizeze „activitățile de natură sexuală”.

„Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane”, a transmis BOR, într-un comunicat.

De asemenea, Patriarhia spune că „prostituţia reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităţilor sociale dureroase asociate prostituţiei, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnităţii umane şi la degradarea morală a societăţii”.

Patriarhia reamintește că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată.

BOR mai spune că „legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale”.

„Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane”, potrivit comunicatului.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară „exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”.

Proiect de lege pentru legalizarea serviciilor sexuale contra cost

Deputatul Ion Iordache, care este președintele PNL Gorj, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege „pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală”. Proiectul de lege are susținerea altor colegi din PNL și a unui parlamentar PSD și prevede autorizarea spațiilor unde se vor desfășura serviciile sexuale și a persoanelor care le oferă.

Conform proiectului de lege, scopul este acela de a proteja sănătatea fizică și psihică și a demnității persoanelor care desfășoară activități de natură sexuală, prevenirea și combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii și a traficului de persoane.

Un alt scop al legii este „asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate” și „asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activitățile reglementate prin prezenta lege”.