Record cu un avion F-16: a doborât șase rachete rusești, deși avea doar patru interceptoare / Pilotul ucrainean a povestit cum a decurs misiunea, pas cu pas

Un pilot ucrainean de la manșa unui F-16 a reușit în timpul unui atac aerian rusesc masiv să doboare șase rachete de croazieră inamice într-o singură misiune, deși avea doar patru interceptoare, o premieră pentru acest tip de avion de luptă, a afirmat un oficial al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Colonelul Iurii Ihnat, purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, a publicat pe rețelele de socializare o discuție pe care a avut-o cu pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

„Am auzit că nici americanilor nu le-a venit să creadă ce ai reușit”, a spus Ihnat în debutul convorbirii cu pilotul, care a subliniat și el că a fost, într-adevăr, „mare lucru”.

„Totul are un început… Am încercat, a funcționat! Sunt sigur că această experiență le va fi de folos colegilor mei”, a adăugat el.

Atacul a avut loc pe 13 decembrie, când armata lui Vladimir Putin a lansat unul dintre cele mai mare atacuri aeriene din timpul războiului, cu aproape 100 de rachete, inclusiv Kinjal, și aproximativ 200 de drone, a spus Ihnat. La acel moment, Kievul a spus că din cele 93 de rachete de croazieră și balistice au fost doborâte 81, dintre care 11 cu ajutorul avioanelor F-16 de fabricație americană primite de la aliații occidentali.

Avionul F-16 avea doar patru rachete interceptoare

Pilotul a povestit că a fost ghidat de la sol, care i-a transmis că un grup de opt rachete de croazieră sunt în zbor.

„M-am apropiat la distanța potrivită, m-am lovit de dificultăți – ceea ce însemna că rachetele au propriile lor mijloace lor război electronic de protecție. Sistemul de țintire al avionului F-16 este destul de puternic, iar dacă ținta este deja în vizor, aceasta nu va scăpa de radarul de bord nici măcar sub influența războiului electronic. Am zburat până la o distanță convenabilă, am reactualizat țintele, am lansat rachetele pe rând și… am lovit – ambele ținte au fost distruse!”, a spus pilotul.

Sub aripile avionului F-16, pilotul ucrainean are doar patru rachete aer-aer: două cu rază medie și două cu rază scurtă.

Rachetele cu rază lungă de acțiune au fost primele folosite, iar apoi pilotul a trebuit să se apropie la aproximativ trei kilometri pentru a folosi rachetele cu rază scurtă de acțiune.

„Am zburat până la a doua pereche (de ținte inamice), am preluat controlul rachetelor, am văzut că și ele erau în raza războiului electronic rusesc, dar nu le-a ajutat prea mult. Prima lansare a atins ținta, iar a doua la fel! Bucuria mea nu avea limite, pentru că am văzut cu ochii mei toate loviturile asupra rachetelor inamice! Mai rămăsese combustibil în rezervoarele de rezervă, iar activitatea de luptă a continuat”, a relatat pilotul, adăugând că de la sol a primit comanda să meargă în altă zonă de acțiune și să-l lase pe partenerul său de misiune, aflat pe un Su-27, să continue lupta contra țintelor.

Pilotul a urmat comanda de la centrul de control și s-a deplasat la zona desemnată, dar o altă țintă inamică a apărut pe cursul său, aparent îndreptându-se spre capitală, potrivit sursei citate.

Pilot: „Am făcut totul așa cum m-au învățat”

Singura armă care o mai avea acum pe F-16-ul său era un tun rotativ de avion cu tragere rapidă. Pilotul a început să se apropie de țintă…

„Mi-am dat seama că erau puține șanse să lovesc o rachetă care zbura cu peste 650 km/h”, a spus pilotul, adăugând că „mai întâi trebuia să o găsesc pe cer, să stau la nivelul ei și să trag la o distanță de cel mult 500 de metri. Iar zborul prea aproape este extrem de periculos – dacă un focos de 450 kg detonează, există un risc mare ca avionul să treacă cel puțin printr-un nor de resturi.”

Iurii Ihnat a precizat că pilotul ucrainean știa cum trebuie să acționeze deoarece s-a recalificat pe avioane F-16 în Statele Unite. „Dar există o piedică: în SUA, piloții au învățat să doboare ținte aeriene cu un tun de avion exclusiv pe simulatoare. Într-un zbor real, piloții ucraineni de F-16 nu au folosit niciodată arma împotriva rachetelor”, a adăugat el.

Pilotul spune că în prima fază nu a văzut ținta, dar a luat altitudine, a folosit radarul și a găsit-o.

„Am făcut totul așa cum m-au învățat instructorii din SUA, așa cum exersasem pe simulator. Câteva focuri și o explozie… apoi alta! O a doua detonare… am crezut, dar după cum s-a dovedit, erau două rachete! Acestea zburau lipite, una lângă alta. Inamicul le lansează adesea într-o astfel de configurație tactică, un grup întreg de rachete inamice poate zbura aproape unul de celălalt, astfel încât inamicul să le vadă ca pe o singură țintă. Ei bine, de fapt, probabil că am stabilit un record în acea zi”, a mai spus pilotul în discuția relatată de Iurii Ihnat.

Taras Chmut, un cunoscut expert ucrainean, a spus luna trecută că avioanele F-16 au fost eficiente în operațiunile de apărare ale Ucrainei.

„Au existat așteptări mari ca ele să ajute în sistemul de apărare aeriană împotriva rachetelor de croazieră, iar asta funcționează foarte bine. Este ca și cum am avea un sistem de rachete de apărare aeriană super rapid și super mobil. Ele funcționează corespunzător și oferă rezultate excelente”, a declarat Chmut într-un interviu pentru „Militarnyi”, potrivit Defence Blog.