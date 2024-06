Românii cheltuiesc într-o vizită la mall circa 327 de lei / Durata medie a unei vizite la mall a crescut cu peste 9%, la 142 de minute

Suma medie cheltuită de români la o vizită în mall-uri a crescut cu 9% față de 2023, ajungând la 327 de lei. Generația X (cei născuți între 1965 și 1980) cheltuiește cea mai mare sumă pe vizită, în medie 346 de lei, în timp ce generația Z (cei născuți între 1997 și 2012) cheltuiește cea mai mică sumă, de 293 de lei, potrivit unui studiu publicat joi.

Românii cheltuiesc într-o vizită la mall circa 327 de lei

Cei din Generația X cheltuiesc cele mai mari sume: 346 de lei per vizită la mall

Durata medie a unei vizite la mall a crescut cu peste 9%, la 142 de minute





„Studiul de piață reflectă tendințele pieței și obiceiurile consumatorilor români, fiind o expresie calitativă a Trafic5, indicatorul lansat în acest an de Brand Management pentru a măsura apetitul românilor pentru cumpărături în malluri. Acest studiu este extrem de util atât pentru noi, ca lideri ai segmentului de indoor advertising din România, cât și pentru marketeri și branduri, oferindu-le date demografice si de comportament pe care altfel nu le-ar putea obține. În plus, Brand Management se pregătește pentru digitalizarea relației cu clienții printr-un proiect pe care intenționăm să îl lansăm în viitorul apropiat”, a declarat Laurențiu Jiga, CEO și fondator al companiei Brand Management.



Studiul arată că 59% dintre respondenți merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. În rândul generației Z, acest procentaj este chiar mai mare, ajungând la 70%. De asemenea, 31% consideră că orice zi a săptămânii este potrivită pentru o vizită, atitudine întâlnită mai des în rândul celor care merg frecvent la mall (42%).



Precedentul studiu pe aceeași temă, publicat în luna mai a anului 2023, a arătat că timpul mediu pe care îl petreceau românii într-o vizită la mall era de 130 minute. În acest an, durata medie a unei vizite la mall a crescut cu 9,2%, la 142 de minute, fiind semnificativ mai mare pentru Generația Z, care petrece în medie 174 de minute.



Femeile petrec, în medie, 151 de minute la mall, comparativ cu 133 de minute în cazul bărbaților. De asemenea, 60% dintre cei care merg la mall sunt căsătoriți, 16% sunt angajați într-o relație, iar 15% sunt single.



„Într-o piață dinamică și în continuă schimbare, studiile precum cel realizat în parteneriat cu Reveal Marketing Research sunt esențiale, pentru a ghida brandurile spre clienții lor. Astfel de cercetări nu doar că ne oferă date concrete despre comportamentul consumatorilor, dar ne și ajută să înțelegem mai bine tendințele și preferințele acestora. Astfel, putem să adaptăm strategiile de vânzări și să oferim soluții de publicitate indoor care răspund nevoilor actuale ale clienților noștri,” a declarat Georgian Drăghici, director de vânzări în cadrul Brand Management.



Trafic5 este un instrument care oferă Brand Management, brandurilor și marketerilor o imagine clară și completă a numărului de vizite la mall-uri. Acest indicator compilează o gamă largă de date, de la frecvența vizitelor într-un interval de timp specific, la durata acestora, motivele pentru care cumpărătorii merg la mall și multe altele.



Studiul de piață a fost realizat la comanda Brand Management de către Reveal Marketing Research și s-a desfăşurat online în perioada 10 – 19 mai 2024 pe un eşantion reprezentantiv de peste 800 de respondenți. Marja de eroare este de +/-3.5% la un nivel de încredere de 95%.