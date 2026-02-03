Rusia afirmă că este pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare: „Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”

Ambasadorul Republicii Chile în Rusia, Raul Escobar Marin, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și adjunctul său, Serghei Riabkov, în cadrul unei ceremonii la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, la Moscova, 15 septembrie 2023. Sursa foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control pentru arsenalele de armele nucleare, după expirarea tratatului „New START” mai târziu în cursul aceastei săptămâni, a declarat marți principalul responsabil rus pentru controlul armamentelor, citat de Reuters.

Cu excepția cazului în care Moscova și Washingtonul ajung la o înțelegere bilaterală de ultim moment de un anumit tip, tratatul „New START”, semnat în 2010 de președintele SUA Barack Obama și președintele rus Dmitri Medvedev, va expira pe 5 februarie.

„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agenția de presă de stat TASS. El a făcut comentariile în timpul unei vizite la Beijing, referindu-se la ceea ce el a afirmat că este absența unui răspuns din partea Washingtonului la propunerile rusești de prelungire a limitelor prevăzute de New START.

Riabkov a subliniat că Rusia este pregătită pentru noua realitate în care cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu vor avea limite, pentru prima dată după decenii.

El a mai declarat că Rusia sprijină poziția Chinei în privința controlului armamentelor. Referindu-se la Iran, acesta a spus că propunerile Statelor Unite către Teheran sunt echivalente cu niște ultimatumuri.

De asemenea, a afirmat că, dacă SUA vor instala sisteme de apărare antirachetă în număr mare în Groenlanda, atunci Rusia va fi nevoită să ia „măsuri compensatorii” în sfera sa militară.

Ce au spus Statele Unite despre prelungirea tratatului privind controlul armelor nucleare

Trump a declarat recent că „dacă (tratatul New START) expiră, expiră” și că ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani au susținut că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, permițând Washingtonului să-și mărească arsenalul, pentru a contracara o rapidă acumulare de arme nucleare din partea Chinei.

Trump a spus că dorește să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât și cu China.

Dar Beijingul a spus că este nerezonabil să se alăture negocierilor de dezarmare, în condițiile în care arsenalele deținute de SUA și Rusia sunt mult mai mari decât al său.

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat cu o zi în urmă că, dacă tratatul New START va expira fără a fi înlocuit, lumea ar trebui să fie alarmată.

„Nu vreau să spun că acest lucru înseamnă imediat o catastrofă și că va începe un război nuclear, dar (expirarea) ar trebui totuși să alarmeze pe toată lumea”, a declarat Medvedev într-un interviu acordat la reședința sa din afara Moscovei.

„Ceasurile (apocalipsei) ticăie și, evident, trebuie să accelereze”, a spus el.

Tratatele de control al armelor nucleare nu sunt simple formalități

Încă din perioada cea mai sumbră a Războiului Rece, când Statele Unite și Uniunea Sovietică se amenințau reciproc cu „distrugerea reciprocă” în cazul unui război nuclear, ambele părți au considerat tratatele de limitare a armamentului drept o modalitate de a preveni o neînțelegere cu potențial fatal sau o cursă a înarmării dezastruoasă din punct de vedere economic.

Tratatele nu numai că stabilesc limite numerice pentru rachete și focoase, ci impun părților să împărtășească informații – un canal esențial pentru „a încerca să înțeleagă punctul de vedere al celeilalte părți și care sunt preocupările și motivațiile acesteia”, a declarat Daria Dolzikova de la think-tank-ul RUSI din Londra, citată de Reuters.

Fără un nou tratat, fiecare dintre părți ar fi obligată să acționeze în conformitate cu cele mai pesimiste ipoteze privind armele pe care cealaltă parte le produce, le testează și le desfășoară, a declarat și Nikolai Sokov, fost negociator sovietic și rus în domeniul armamentului.

„Este un proces care se autoalimentează. Și, desigur, dacă ai o cursă a înarmării nereglementată, lucrurile vor deveni destul de destabilizante”, a spus el.