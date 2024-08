„Sfâșietor”. Trupa Aerosmith anulează turneul de adio. Steven Tyler are probleme mari de sănătate

Trupa Aerosmith spune că vocea lui Steven Tyler a fost afectată permanent de o leziune a corzilor vocale de anul trecut şi că nu va mai pleca în turneu, scrie AP, citată de News.ro.

Emblematica trupă din spatele unor melodii precum „Love in an Elevator” şi „Livin’ on the Edge” a postat vineri o declaraţie prin care anunţă anularea datelor rămase din turneul său şi a oferit informații noi privind vocea lui Tyler.

„A petrecut luni de zile lucrând neobosit pentru a-şi readuce vocea la nivelul de dinainte de accidentare. L-am văzut luptând în ciuda faptului că a avut cea mai bună echipă medicală alături de el. Din păcate, este clar, că o recuperare completă a rănii sale vocale nu este posibilă”, spune formaţia. „Am luat o decizie sfâşietoare şi dificilă, dar necesară – ca o trupă de fraţi – de a ne retrage de pe scena turneelor”.

Tyler a anunţat că s-a rănit la corzile vocale în septembrie, în timpul unui spectacol din cadrul Peace Out: The Farewell Tour.

Tyler a scris pe Instagram la momentul respectiv că rănirea a provocat sângerări, dar că speră că trupa va reveni după ce a amânat câteva spectacole.

Vocea impunătoare a lui Tyler a alimentat catalogul masiv de hituri Aerosmith încă de la formarea sa în 1970, inclusiv „Dream On”, „Walk This Way” şi „Sweet Emotion”.

Erau aproape de începutul unui turneu de adio cu 40 de date când Tyler a fost rănit.

„Întotdeauna am vrut să vă uimim când cântăm. După cum ştiţi, vocea lui Steven este un instrument ca niciun altul”, au spus colegii lui de trupă.

„A fost onoarea vieţii noastre ca muzica noastră să devină parte din a voastră”, a mai spus trupa. „În fiecare club, în fiecare turneu masiv şi în momente grandioase şi private ne-aţi oferit un loc în coloana sonoră a vieţii voastre”.

Aerosmith s-a format în Boston, Massachusetts, în 1970 şi a ajuns să vândă 150 de milioane de discuri în întreaga lume.

Este inclusă în Rock & Roll Hall of Fame şi este câştigătoare a patru premii Grammy. În afară de Tyler, membrii săi sunt Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton şi Joey Kramer.