Sorin Grindeanu spune că în România nu s-a cumpărat nici măcăr o garnitură nouă de tren „de 25 de ani”, dar că „degeaba ai tren nou dacă nu ai infrastructură”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că în prezent sunt în licitaţie 160 de garnituri de tren, care vor veni în perioada următoare, după ce în ultimii 25 de ani nu s-a cumpărat niciun tren nou în România, potrivit Agerpres.

„Dacă pe zona rutieră cât de cât lucrurile se văd şi merg, în acest moment sunt vreo 800 de km de autostradă şi de drum expres în lucru în România, pe zona cealaltă, cea feroviară, trebuie să recuperăm timpul pierdut. De 25 de ani, nu s-a cumpărat niciun tren nou, în România, de 25 de ani, nici măcar unul. Acum, sunt în licitaţie 160 de garnituri de tren noi, care vor veni în perioada următoare”, a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă, după verificarea stadiului lucrărilor la obiectivul de infrastructură rutieră Autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunea 2.

Ministrul susţine că nu e suficient să se cumpere trenuri noi, fiind de părere că trebuie modernizată infrastructura feroviară.

„Nu e destul, că degeaba ai tren nou dacă nu ai infrastructura care să ţină şi să meargă. Toate tipurile de transport din România sunt necesare”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Conform acestuia, mai este nevoie şi de bani pentru efectuarea investiţiilor.

„Când am venit în funcţie, la final de 2021, am mers în Guvern şi am aprobat un Plan Naţional de Investiţii până în 2030, care a fost discutat cu Comisia Europeană, pe infrastructură. Necesarul sumei e de vreo 70 de miliarde de euro, noi acum avem undeva la 40 acoperit, pentru restul, trebuie să găsim soluţii”, a arătat Grindeanu.

Ministrul a mai precizat şi că, „în acest moment, pe această zonă de transporturi, lucrurile au intrat pe un făgaş normal”. „Dar trebuie să se continue”, a adăugat oficialul guvernamental.

Sorin Grindeanu a făcut aceste declaraţii în timpul unei conferinţe de presă care a avut loc în judeţul Sibiu, pe DN7 Valea Oltului, în care s-a discutat despre închiderea traficului rutier pe timpul zilei, pe acest drum naţional, pentru a se efectua defrişările necesare construcţiei autostrăzii Sibiu – Piteşti.

Astfel, circulația rutieră pe DN7 pe Valea Oltului, între localitățile Boița și Lazaret, se va închide complet pe timpul zilei începând din 8 iulie, pentru o perioadă de o lună.

Capacitatea de transport feroviar de pasageri, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, va fi adaptată, în perioada 8 iulie – 9 august 2024, în vederea preluării cerinţelor de trafic, ca urmare a derulării lucrărilor programate pe Valea Oltului, a anunţat vineri CFR Călători, într-un comunicat de presă.

„În contextul lucrărilor la infrastructura rutieră de pe Valea Oltului, ce au loc în perioada 8 iulie – 9 august 2024, pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, CFR Călători va adapta capacitatea de transport feroviar de călători pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în vederea preluării cerinţelor de trafic ale pasagerilor. CFR Călători pune nevoile de călătorie ale pasagerilor pe primul plan şi ia măsuri operative pentru creşterea capacităţii de transport feroviar de călători. Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport şi pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv cumpărarea legitimaţiilor de călătorie”, a transmis operatorul naţional feroviar de pasageri.

Grindeanu a mai afirmat vineri că impunerea de restricţii de circulaţie pe Valea Oltului este singura soluţie pentru construcţia autostrăzii Sibiu – Piteşti, măsura fiind necesară atât pentru protecţia celor din trafic, cât şi pentru încadrarea în termenul prevăzut pentru finalizarea acesteia.

„O altă soluţie decât aceasta nu există. Noi nu putem să punem în pericol viaţa celor care sunt în trafic. Acest lucru este cel mai important. E mai important decât zece autostrăzi, dacă vreţi, viaţa şi unui singur om. Şi atunci, ca să facem aceste autostrăzi, avem nevoie de aceste restricţii o lună de zile. Nenegociabil! (…) De ce acum, în luna iulie, de ce nu în septembrie sau de ce nu în octombrie, când poate disconfortul ar fi mai mic? Pentru că, în primul rând, vorbim de lucrul efectiv de 14 ore pe zi. Nu se pot face defrişări pe timp de noapte în păduri pe versanţi, fiindcă, în primul rând nu se pot, dar am pune în pericol şi viaţa celor care fac aceste defrişări şi productivitatea. Nu facem defrişări noaptea. După aceea, totuşi vorbim de o zonă de munte. În momentul în care intrăm în toamnă, în septembrie, octombrie, începe sezonul ploios. În momentul în care facem lucrări pe versanţi la 60 – 70 metri deasupra carosabilului, rişti să existe acele alunecări care oricum există şi acum şi le ştiţi cu toţii fără a avea aceste lucrări. Acestea sunt motivele pentru care cele mai bune luni sunt acestea de vară în care se poate lucra şi pe care poţi să le foloseşti la maxim”, a susținut ministrul.

El a spus că nu exclude ca şi pe viitor să existe astfel de restricţii pe Valea Oltului, însă a precizat că s-au găsit soluţii inclusiv pentru cei care fac naveta între Vâlcea şi Sibiu.

„Aici, colegii de la CNAIR m-au asigurat că în această perioadă, în această lună, vor face mai multe lucrări de defrişare decât cele care sunt prevăzute pentru această etapă, cea de studiu geo. Aceste lucrări sunt necesare acum. Asta nu înseamnă că pe parcursul următorilor ani şi pe lotul celălalt, 3, nu vor mai exista porţiuni care vor fi restricţionate pentru lucrări absolut necesare. (…) Avem anumite intervale orare în aceste 14 ore când e traficul închis. Există intervale dimineaţa, seara şi pe parcursul întregii zile, care vor fi comunicate, în care se va putea circula pentru situaţii de acest tip, pentru locuitorii din aceste comune. Aceste orare vor fi transmise şi sunt transmise în acest moment. (…) Eu vorbesc de o închidere parţială. Deci, nu este închidere totală. Este închis de la 6 dimineaţa până la ora 20:00 seara. După ora 20:00 seara sau ultimele două ore, de la şase seara până la opt seara, sunt folosite de către companie pentru a curăţa tot carosabilul, pentru a fi în siguranţă tot, astfel încât să poată fi dat drumul la trafic după ora 20:00. Pe de-o parte ai acel interval, pe de alta ai şi rutele ocolitoare”, a mai declarat Grindeanu.

Citiți și: