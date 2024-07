Știai că unele oferte de cazare de pe internet sunt generate de AI, deci false? 10 sfaturi de la experți despre cum să eviți problemele când pleci în vacanță 

O tânără care trebuia să plece la Paris a primit un mesaj de la un site ce pretindea că este Booking că trebuie să-și reintroducă datele cardului în aplicație. Este doar una dintre metodele de înșelăciune cu care se pot confrunta românii care pleacă în vacanță în această vară. HotNews.ro a cerut sfaturi de la specialiști despre cum să evităm astfel de probleme, dar și altele.

Uneori de mare ajutor în alegerea unei oferte pot fi recenziile celor care au stat înaintea ta într-un loc sau au fost în respectiva excursie.

Întârzierile și anulările de zboruri sunt regula pe aeroporturi în perioada de vârf. Ia-le în calcul când pleci la drum.

O clipă de neatenție se poate transforma într-un adevărat coșmar financiar, așa că ar fi bine să fim cât mai pregătiți și informați înainte de a pleca în vacanță.

Nicio călătorie nu este ferită de riscuri sau de escroci care încearcă să profite de entuziasmul turiștilor. Dezvoltarea erei digitale adaugă un nivel de stres pentru călător, cum ar fi „phishing-ul”, un atac cibernetic, proiectat să inducă oamenii în eroare pentru a dezvălui informații confidențiale, cum ar fi conturile bancare.

Nu este de ajuns să fim oaspeți buni în locurile în care ajungem, ci și atenți la cum ne plănuim concediul sau activitățile pe care alegem să le facem la destinație.

Am stat de vorbă cu oameni care au trecut prin experiențe mai puțin plăcute în procesul de planificare al unui concediu, dar am întrebat și călători profesioniști despre cum putem să fim pregătiți la eventualele probleme de pe traseu, sau cum le putem evita în avans.

Aeroportul și taxiurile către oraș: prețul poate fi exagerat de mare

Entuziasmul, ora matinală sau lipsa de timp sunt elemente care te pot face să zici „lasă, că-mi iau din aeroport ceva de mâncare”, înainte de a pleca de acasă. Însă, primul „tourist trap” cu care ai de-a face poate fi chiar aeroportul.

„Totul este exagerat de scump, și la noi, și în afara țării, dar parcă în România e ceva de vise rele: de 3 ori prețul. Ar fi de preferat să-ți iei doar apă de aici, odată ce treci de controlul de securitate, dar și să ai „un pachețel” de acasă sau de undeva din oraș”, spune Bianca Simionescu, călătoare cu experiență și cea care are contul „Bianca is fantastic” pe Instagram.

Odată ajuns la destinație, dacă nu optezi pentru varianta de autobuz sau tren pentru a ajunge în oraș, Bianca subliniază că taxiurile pot fi mult mai scumpe decât serviciile de ride sharing, așa că verifică prețurile înainte de a lua o decizie.

Cazarea: citește recenziile celor care au stat acolo înaintea ta

Airbnb și Booking, Foto: Dreamstime

„Niciun site agregator de cazări nu-ți va putea da siguranță 100% că ceea ce vezi în poze este și în realitate. Pot fi bed bugs (n.r. ploșnițe de pat), saltele proaste sau cazări care arată atractiv, dar sunt situate în zone zgomotoase, și așa se duce vacanța ta pe apa Sâmbetei.

M-am fript și eu, până am învățat să fac recunoaștere de traseu, pe cât posibil, înainte de a merge acolo cu grupul. Este indicat să nu te lași dus de val și să citești recenziile celor care au mai stat în locul ales, înainte de a face plata. Două minute de concentrare te pot scuti de două ore de crize și nervi și căutat altă cazare, mai ales pe loc”, subliniază Sori Țigăeru, expertă de travel și cea care are agenția de turism, haicusori.com.

Același lucru îl transmite și Bianca, în timp ce pune accentul pe locația cazării, dar și pe fotografiile de prezentare ale acesteia. E bine să analizezi cu grijă imaginile de prezentare, deoarece un apartament poate părea spațiu, dar să fie foarte mic, de fapt, sau poate părea luminos, datorită luminii artificiale, dar de fapt să fie poziționat la demisol și să ai doar un geam cu lumină naturală.

„Prefer să stau departe de gări, deoarece, în general, sunt zone mai puțin safe, dar și să mă uit la dimensiunea camerei alese. De obicei, întreb oameni care au mai fost în acel oraș, sau oameni pe care-i cunosc și care locuiesc acolo, dacă e cazul, despre opțiune de cazare. Însă, uneori, o clipă de neatenție contează.

Chiar recent mi-am luat o țeapă cu AirBnB-ul ales. Avea recenzii foarte bune, dar nu am verificat cu exactitate zona în care era amplasat, așa că ne-am trezit cazați în creierii munților, la 30 de minute de o localitate, fără mai nimic în jur, și cu semnal slab la telefon”, mărturisește ea.

Irina, o tânără care lucrează în media, își aduce aminte și ea o experiență de genul, când nu a fost atentă la toate detaliile cazării. „Eram în luna de miere în Italia, iar când am ajuns la cazare, am găsit un bilet de la un cuplu care ne spunea că le pare rău că nu ne poate însoți. Practic, era un „shared flat” și ar fi trebuit să împărțim apartamentul cu cei doi, iar noi credeam că e private. Din fericire, lucrurile s-au legat bine.”

Zborurile în plin sezon: trebuie să te aștepți la anulări și întârzieri de avioane

Zboruri anulate in SUA din cauza vremii severe, Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Sori te sfătuiește să eviți pe cât posibil să zbori vara. „Întârzierile sau anularea zborurilor vara este noul „luat prin surprindere” a zăpezii iarna. Post pandemie lucrurile s-au schimbat într-un mod drastic. Dacă nu e vorba despre vreme proastă, atunci n-au personal. Dacă totuși au personal, n-au culoar de zbor. Iar dacă trebuie să zbori cu low cost, încearcă să iei zboruri matinale, ai șanse mici să existe întârzieri cumulate”, explică ea.

Vremea la destinație: ia în calcul că manifestările extreme sunt mult mai dese decât acum câțiva ani

Bianca precizează că vremea poate fi o țeapă în sine, mai ales dacă nu te documentezi sau călătorești în orașe unde, de obicei, este mai cald decât în România, în perioada rezervată. „Țin minte că primele dăți când am plecat din țară, am zis că e cald peste tot, iar odată ajunsă acolo am experimentat un mare frig. De atunci, de fiecare dată înainte să plec, verific din timp, pe două-trei aplicații de vreme, cum vor fi temperaturile, să mă asigur că sunt pregătită și mi-am făcut bagajul potrivit.”

Ofertele false de pe internet generate de Inteligența Artificială și nu numai

În prezent există mai multe înșelăciuni care pot fi generate de AI și care-i pot duce în eroare și pe cei care au experiență de travel. Ioana, o tânără care lucrează în publicitate, povestește cum rezervă cazări prin Booking în fiecare an, de cel puțin zeci ani la rând, și cum niciodată nu a avut probleme legate de siguranța sistemului de rezervări în sine. Recent, ea a trecut printr-o experiență mai puțin plăcută.

„Cu două săptămâni înainte să plec la Paris, primesc un mesaj în Inbox care-mi zicea că există o problemă legată de card și că trebuie să-mi validez din nou datele. Mi s-a părut ciudat, deoarece știam că nu am niciun rest de plată, iar mesajul de confirmare îl aveam cu un ecran mai sus, în același inbox.

În câteva minute, pe Whatsapp, îmi apare un număr de telefon din Franța, care avea la profil un domn de la o companie din domeniul hotelier. Mesajul lui îmi zicea același lucru – ca să-mi asigur cazarea, trebuie să-mi validez din nou datele.

Am accesat link-ul din mesaj și am ajuns într-o pagină formular, unde mi se cereau date personale, dar și datele cardului. Am complet cele cerute, dar menționez că pagina era 1 la 1 cu interfața Booking. Însă, nu am primit niciun „mulțumesc” clasic după ce am completat formularul, și nici confirmarea că problema s-ar fi rezolvat.

Câteva ore mai târziu am sunat la hotel, am explicat situația, însă cei de acolo nu știau nimic despre asta și mi-au explicat că e foarte posibil să fie un caz de phishing. Odată cu asta, în Inbox au început să-mi apară mesaje reale de hotel în care menționau o problemă a platformei și în care cereau ferm să nu-mi revalidez datele personale”, povestește ea.

Cătălina și-a blocat cardul imediat și a generat unul nou a doua zi, iar apoi a scris celor de la Booking pentru a primi informații despre lipsa de securitate a platformei, dar nu a primit înapoi niciun răspuns.

Nu pleca de acasă fără asigurare de călătorie

Există tot felul de elemente neprevăzute odată ce pleci într-o vacanță, de la faptul că te poți îmbolnăvi, la cel în care ți se pierde bagajul de cală. O asigurare de călătorii poate fi soluția salvatoare și poți salva bani, în cazul în care nu toate merg ca pe roate, mai ales că nu este foarte scumpă.

„Dacă ai avut bani să cumperi o vacanță/excursie, încearcă să te gândești că meriți să fii asigurat în cazul în care te vei îmbolnăvi sau apar alte probleme. O asigurare storno de travel este valabilă pentru perioada de la care ai semnat contractul și până la plecarea din vacanță. Asigură-te însă că primești un contract oficial, semnat și corect întocmit”, spune Sori Țigăeru.

Excursiile la fața locului: (din nou) citește recenziile celor care au fost înaintea ta

Zanzibar

Poți ajunge în destinații care-ți oferă tripuri de o zi în împrejurimi sau tot felul de experiențe interesante care merită făcute, de la plimbări cu barca la tururi de oraș. La fel ca în cazul cazărilor, este important să te documentezi înainte să alegi un operator, să compari prețuri, dar și să citești recenziile celor care au mai fost. Poți să fii înșelat oriunde în lume, dar Bianca spune că în Asia, de fiecare dată când a fost, și-a luat țeapă.

„Oricât de precaută am încercat să fiu, în excursiile organizate, mereu au plătit de două-trei ori mai mult. Încă nu-mi dau seama cum să evit asta, deși mă consider un om deștept, dar iată, se întâmplă. Îmi aduc aminte cum am evitat o excursie în Bangkok pe tema asta, de frică să nu-mi iau țeapă. Însă, pierduți prin oraș, la un moment dat, ne-a abordat un tip care ne-a întrebat unde vrem să ajungem și ne-a spus că ne ajută.

Ne-a vorbit despre un loc superb (cel pe care încercam să-l evităm), că ne ajută să luăm un TukTuk și că ne duce la o agenție sigură. Părea de încredere, dar, la final, am plătit de trei ori excursia, și nici n-am ajuns în acel loc minunat și turistic”, zice ea.

Concerte și evenimente: nu cumpăra bilete decât de la organizatori

Concert, Foto: Shutterstock

O altă situație în care poți fi păcălit este atunci când încerci să cumperi bilete la un concert sau spectacol. Petru, un tânăr care lucrează în marketing, a trecut printr-o astfel de situația, atunci când și-a dorit să meargă la un show la trupei Chase and Status, în Varșovia.

El nu a fost pe fază, nu a prins bilete din timp, așa că a intrat pe pagina de Facebook a evenimentului, să caute utilizatori care nu mai pot ajunge și doresc să-și vândă biletele. A intrat în vorbă cu un băiat care fix asta oferea.

„Avem un profil decent de Facebook, de prin 2019, și părea a fi un om real și nu AI. Am vorbit cu el și mi-a cerut plata în avans prin Paypal. Mi s-a părut ciudat, dar nu am cont acolo, așa că am convenit să-i trimit pe Revolt-ul unui prieten de-ai lui, deoarece el nu avea. Toate bune și frumoase, doar că biletele mele nu mai veneau pe adresa de mail pe care i-am dat-o.

După nenumărate reveniri ale mele, la care îmi răspundea mereu și-mi spunea că atunci „lucra” să le pună pe mail, a doua zi am cedat, nu înainte să-mi ceară și un fee de transfer. I-am zis că fie îmi trimite banii înapoi, fie îmi dă biletele, iar el mi-a dat block, normal. Partea bună este că am contactat departamentul de suport Revolut, le-am trimit screenshots cu discuția avută cu acel polonez și mi-am primit banii înapoi”, povestește el.

Atenție la banii falși

Astfel de escroci există și în viața reală, cu înșelăciuni la care nici nu te mai gândești că există în ziua de azi, cum ar fi banii. Plata cu telefonul sau cardul bancar este accesibilă peste tot în lume și a devenit din ce în ce mai populară, deși există cazuri în care ai nevoie de cash. Ei bine, fix în astfel de situații este bine să fii atent, chiar dacă ești în locuri aparent sigure.

Mihai, copywriter de meserie, a trecut printr-o astfel de situație, în urmă cu doi ani, într-o vacanță la Palermo. După ce a luat cina într-un restaurant din oraș, el a plătit cash, iar chelnerul i-a adus înapoi restul de 50 de euro. Abia când a încercat să plătească cu ea în altă parte, tânărul a aflat că era vorba despre o bancnotă falsă.

„Ca să alegi o destinație potrivită, trebuie să știi ce vrei”

Asta spune Sori Țigăeru, nu fără a preciza că din acel punct, internetul și algoritmii își vor face treaba. „Dacă chiar nu știi ce-ți dorești, poți lua legătura cu o agenție de turism și ei te pot sfătui cel mai bine. Acum, știu că există o vorbă veche din popor care spune că Roma, Paris sau Grecia sunt întotdeauna o idee bună, dar nu uita că, din când în când, e bine să te mai abați de la drumul deja bine bătătorit. Există multe destinații frumoase, dar și aproape de România, pe care le poți lua în calcul, cum ar fi Albania, Slovenia, Muntenegru sau Croația”, încheie ea.