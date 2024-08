Summer Well 2024: Nothing But Thieves a făcut spectacol / Cât costă apa și berea la festival

Prima zi a festivalului Summer Well 2024, de la Buftea, i-a avut pe scena principală pe cei de la Nothing but Thieves care au făcut spectacol până după miezul nopții. Spectatorii au cântat împreună cu ei versurile melodiilor. În timpul spectacolului, la toate celelalte zone de divertisment, inclusiv în cele de cinema ori mâncare erau foarte puțini oameni.

Mulți dintre cei care au venit la distracție s-au îndreptat spre zonele de food truck. Orientativ, o pizza pornește de la 36 lei și ajunge la 48 lei, un burger de la 39 lei, până la 56 lei, cartofi prăjiți între 16 – 27 lei (depinde de gramaj și cu ce-i vrei: guacamole, mozzarella etc.).

Sunt multe activități pe lângă mâncare și băutură. Se fac frecvent cozi la jocurile Pac-Man, alții fac curse de mașini virtuale, adolescenții vor tatuaje temporare, fetele machiaje gratuite, alții vor să câștige diverse gadgeturi (căști audio, ceasuri inteligente, borsete, șepci etc.) așa că participă la diverse activități, unele fizice.

Cei care vor să se relaxeze la un film, există cinematograful în aer liber. Aseară rula, la un moment dat, ultimul film Indiana Jones.

Cu câteva ore înainte de Nothing But Thieves, multă lume era la trupa Sunset On My Mind la scena Sunset by ING x Visa. O scena interesantă, poate chiar ușor ascunsă este Hollow Idols, destul de aproape de Sunset. La celelalte două scene (Electro Punk Club și Bacardi & Jagermeister Party) au putut fi ascultați Corina Sucarov (dj set) și Cesar & Du Mad.

Cât mai costă băutura la festival

Au crescut prețurile comparativ cu anul trecut la băuturile răcoritoare și alcool. Bineînțeles, vorbim despre majorarea accizelor, inclusiv introducerea celei la băuturile cu zahăr adăugat.

Bere (400 ml) – 18 lei (mai scumpă cu 1 leu decât în 2023)

Corona – 25 lei (cu 3 lei mai scumpă)

Apă (500 ml) – 13 lei (cu 2 lei mai scumpă).

Apă cu vitamine – 18 lei (cu 3 lei mai scumpă)

Băuturi energizante – 18 lei (cu 3 lei mai scumpe)

Cafea – 11 lei (cu 1 leu mai ieftină)

Latte 17 lei – (cu 5 lei mai ieftină – depinde de unde cumperi)

O recomandare: dacă sunteți băutori de cafea, iar aceasta nu prea mai are afect asupra voastră, puteți încerca Matcha Latte/Iced de la unul dintre standurile festivalului la 25 de lei.

Ce alte prețuri mai sunt la sunt la alcool:

Whisky cu Red Bull: 35 lei

Jagermeister cu Red Bull: 35 lei

Jack Danies & Cola: 40 lei

Martini Fiero & Tonic: 35 lei

Jagermeister Shot (20 ml): 12 lei

Ce artiști sunt așteptați sâmbătă și duminică la Summer Well 2024

Iată câțiva dintre artiștii care vor face spectacol sâmbătă și duminică:

La scena principală (Orange Main Stage): Keane, Royal Blood, Two Door Cinema Club, Joker Out, Grandson

Sunset Stage by ING x VISA: Rareș, Lucky Love, Paulina, +SHE+, LVX Machina

Electro Punk Club: SHENGENG (dj set), D.E.N.I.S., On The Block

Hollow Idols Stage: Hollow Idols,

Bacardi & Jagermeister Party: Roxana Seksi, Cesar & Du Mad

After-Party Stage: Victoria DJ set, A-track

Cei care vor să ajungă în aceste două zile rămase din festival trebuie să știe că dacă vin cu mașina vor căuta ceva timp un loc de parcare. Cel mai probabil vor găsi pe străzile aflate la circa 15-20 minute de mers pe jos.

Problema este la întoarcere. Cu aplicațiile de ride sharing durează mult până găsești un șofer, unii refuzând pur și simplu cursele după ce le-au acceptat. Așa că este posibil să aștepți și 30 de minute o mașină atunci când trebuie să te întorci noaptea spre casă.

O altă variantă este autobuzul. Așa cum au spus și organizatorii, biletele se pot achiziționa direct de pe summerwell.ro și de la intrarea în autobuz, costul unei călătorii fiind de 25 lei. Plecarea se realizează din București, stația Clăbucet (zona Piața Chibrit). Primul transport către Domeniul Știrbey Vodă pleacă la orele 11:30 (sâmbătă și duminică).

Autobuzele circulă la intervale cuprinse între 15 și 40 de minute.

O altă modalitate de transport spre festival este trenul de la Gara de Nord spre Buftea. Mai departe, de la gara din Buftea vei merge 20 de minute pe jos, spun organizatorii, care menționează că nu sunt trenuri de întoarcere înapoi după terminarea concertelor.

Totuși, cei interesați de trenuri trebuie să știe că prin Platforma de Mediu pentru București pot fi cumpărate bilete cu 30 lei folosind platforma Entertix. Sâmbătă, de exemplu, un tren pleacă de la Gara de Nord la ora 17:10, iar un altul pleacă de la Buftea la 01:30. Aceleași ore sunt și duminică.

Conform unui comunicat al ING, fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi investite în soluții de îmbunătățire a infrastructurii de deșeuri la festival pentru următoarea ediție.

Organizatorii mai recomandă și bicicleta.