SuperLiga: Când va putea juca Adrian Mazilu primul meci în tricoul lui Dinamo

Adrian Mazilu, 19 ani, a semnat un contract pe patru ani cu Dinamo, dar o accidentare l-a ținut departe de teren de mai bine de un an de zile. Impresarul fotbalistului a dezvăluit însă când ar putea acesta reveni pe gazon.

Cristian Cernodolea, omul care a intermediat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton la Dinamo, a spus că sportivul ar putea juca pentru formația antrenată de Zeljko Kopic la final de 2025. Poate chiar în Derby de România, contra lui FCSB, potrivit Fanatik.ro.

„Având în vedere accidentarea pe care a suferit-o Adi acum mai bine de un an, este important ca el să-și găsească ritmul într-un mod sigur. Să nu riscăm repetarea unei accidentări similare. Adi a trecut prin foarte multe teste, foarte multe analiza fizice.

Analizele noastre și cele ale lui Dinamo au arătat că, pentru a fi 100% apt și pentru a-l aduce la nivelul de care are nevoie Dinamo, cu intensitatea la care joacă Kopic, el va avea nevoie de această perioadă de reechilibrare fizică și de investiție în fitness-ul lui, astfel încăt să poată reveni în următoarele opt săptâmânii”, a spus Cernodolea.