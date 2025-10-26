SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu UTA Arad, scor 4-0, și se apropie de locurile de play-off

FCSB s-a impus în fața echipei UTA Arad, scor 4-0, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a din SuperLiga.

FCSB – UTA Arad 4-0

Campioana en-titre a României a deschis scorul în minutul 13, când Bîrligea a marcat cu un șut puternic din afara careului.

Florin Tănase a înscris în poarta oaspeților în minutul 18, când a urmărit o minge respinsă de Iliev după un șut al lui Șut, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Decarul celor de la FCSB și-a trecut până la urmă numele pe lista marcatorilor în minutul 38. Roman a comis un henț în propriul careu, iar Tănase l-a învins pe Iliev din penalty.

UTA a rămas în inferioritate numerică înainte de pauză, după ce portarul Iliev a atins mingea cu mâna în afara careului și a fost eliminat.

Olaru (’80) a făcut 3-0 dintr-un penalty acordat după ce Poulolo a atins mingea cu cotul în careu, iar scorul final a fost stabilit de Thiam (’90+3), la opt minute după ce a intrat pe teren în locul lui Bîrligea.

Grație acestui succes, FCSB a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul 10 în clasament, la trei puncte în spatele celor de la Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off. Tot 16 puncte are și UTA, pe locul 11.

Au evoluat echipele: