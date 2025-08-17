SuperLiga: Rapid – FCSB, derby pe Arena Națională între două echipe care au început total diferit acest sezon

Coregrafie rapidista prezentata in peluza, la meciul de fotbal dintre Rapid Bucuresti si FCSB, din cadrul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, pe 2 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Rapid și FCSB, care vor juca duminică de la ora 21.30 pe Arena Națională, sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: SuperLiga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene, notează lpf.ro.

Giuleștenii sunt neînvinși în primele cinci etape, în dreptul lor fiind consemnate trei victorii și două remize. Mai mult, au cea mai bună apărare din campionat, cu doar trei goluri încasate.

FCSB vine după trei înfrângeri la rând în SuperLigă, acesta fiind cel mai slab parcurs înregistrat de roș-albaștri pe durata unui sezon regulat din august 2019, când au pierdut cinci meciuri consecutive.

Sunt echipele care au expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse în primele cinci runde, Rapid – 32, FCSB – 30.

Toate cele opt goluri marcate de Rapid au fost înscrise din acțiune.

Cinci dintre cele opt goluri încasate de FCSB în campionatul curent au fost primite în repriza secundă.

Un duel interesant se anunță a fi și cel dintre Alexandru Dobre și Florin Tănase. Jucătorul giuleștenilor a înscris în runda precedentă cel de-al 10-lea gol pentru Rapid în SuperLigă (32 jocuri), opt dintre ele fiind marcate în 2025. De partea cealaltă, decarul oaspeților este fotbalistul activ din campionat cu cele mai multe goluri – 106, patru dintre ele fiind izbutite în sezonul 2025/26.

Giuleștenii au câștigat cinci dintre ultimele 10 confruntări din principala competiție internă, interval în care roș-albaștrii au bifat un singur succes, chiar în cea mai recentă dispută directă, pe 27 aprilie 2025, Rapid – FCSB 1-2 (Tobias Christensen / Juri Cisotti, Daniel Bîrligea).

Din postura de antrenor, Constantin Gâlcă a cucerit trei trofee cu gruparea roș-albastră în sezonul 2014-2015: titlul, Cupa României și Cupa Ligii.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.