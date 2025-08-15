SuperLiga: Remiză între Dinamo și UTA. Doi „câini” au fost eliminați
Dinamo București și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat vineri, pe Arena Națională, în etapa a șasea din SuperLiga.
Dinamo – UTA Arad 1-1
Ajuns la UTA în această vară, după două sezoane petrecute la Dinamo, Abdallah (’33) a scăpat singur cu Epassy după o pasă a lui Roman și l-a învins pe Epassy.
Dinamo s-a trezit după pauză și a egalat în minutul 59, când Cîrjan i-a pasat lui Karamoko în interiorul careului, iar francezul a înscris primul său gol în tricoul „câinilor”.
Intrat pe teren în minutul 55, Milanov a fost eliminat în minutul 84, când a încasat al doilea cartonaș galben, pentru o intrare asupra lui Hrezdac.
Și Cristi Mihai, introdus de Kopic la începutul reprizei secunde, a părăsit terenul (’90) după ce a primit două „galbene”, iar gazdele au jucat prelungirile în 9 jucători.
În urma acestui rezultat, Dinamo a acumulat 9 puncte și se află pe locul 6 în clasament, în timp ce UTA rămâne neînvină și ocupă locul 2, cu 12 puncte.
Au evoluat echipele:
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț (Milanov ’55) – Kyriakou (C. Mihai ’46), Gnahore, Cîrjan – Armstrong (Pașcalău ’90+4), Pop (Karamoko ’46), Musi (Caragea ’79). Antrenor: Zeljko Kopic
- UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu (Zsori ’75), Van Durmen – Tzionis (Alomerovic ’83), A. Roman (L. Mihai ’90+1), V. Costache (Hrezdac ’75) – Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea.