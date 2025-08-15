SuperLiga: Remiză între Dinamo și UTA. Doi „câini” au fost eliminați

Dinamo București și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat vineri, pe Arena Națională, în etapa a șasea din SuperLiga.

Dinamo – UTA Arad 1-1

Ajuns la UTA în această vară, după două sezoane petrecute la Dinamo, Abdallah (’33) a scăpat singur cu Epassy după o pasă a lui Roman și l-a învins pe Epassy.

Dinamo s-a trezit după pauză și a egalat în minutul 59, când Cîrjan i-a pasat lui Karamoko în interiorul careului, iar francezul a înscris primul său gol în tricoul „câinilor”.

Intrat pe teren în minutul 55, Milanov a fost eliminat în minutul 84, când a încasat al doilea cartonaș galben, pentru o intrare asupra lui Hrezdac.

Și Cristi Mihai, introdus de Kopic la începutul reprizei secunde, a părăsit terenul (’90) după ce a primit două „galbene”, iar gazdele au jucat prelungirile în 9 jucători.

În urma acestui rezultat, Dinamo a acumulat 9 puncte și se află pe locul 6 în clasament, în timp ce UTA rămâne neînvină și ocupă locul 2, cu 12 puncte.

Au evoluat echipele: