SuperLiga: U Cluj l-a prezentat oficial pe fotbalistul crescut de Milan

Universitatea Cluj a anunțat vineri că a realizat prima mutare din această iarnă, ajungând la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrutumul lui Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș român cu dublă cetățenie, română și italiană.

Acordul prevede și o opțiune de cumpărare.

„Născut la Milano în 29 septembrie 2003, Coubiș a evoluat la juniori pentru clubul Polisportiva Lombardia Uno, iar din 2019 este jucătorul celor de la AC Milan. În primul sezon alături echipa U17 a „rossoneri”-lor, Coubiș a strâns zece prezențe, iar în stagiunea următoare a făcut trecerea la echipa Primavera, pentru care a bifat 16 meciuri, jucând alte trei partide și pentru grupa U18”, au scris cei de la U Cluj într-un comunicat de presă.

Clubul susține că „rolul lui Coubiș în echipa de tineret a milanezilor s-a consolidat în anul competițional 2021-2022, când apărătorul central și-a făcut apariția în 33 de confruntări din competițiile interne și a debutat în UEFA Youth League într-un duel cu Liverpool (0-1), reușind să strângă ulterior alte patru prezențe în cea mai prestigioasă competiție de juniori la nivel de club”.

„Coubiș a continuat în aceeași notă și în sezonul 2022-2023, în care a jucat în 33 de meciuri în toate competițiile, marcând și primul său gol în UEFA Youth League, în remiza cu Salzburg (1-1), din postura de căpitan, păstrată pe tot parcursul stagiunii. Vara lui 2024 a adus, firesc, trecerea lui Coubiș la echipa U23 a celor de la AC Milan, intitulată Milan Futuro, pentru care a evoluat în 34 de partide în Serie C (1 gol)”, au mai adăugat cei de la „U”.

Clujenii au precizat că „în prima parte a sezonului 2025/2026 fundașul român fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B”, iar înainte fusese convocat la prima echipă a lui AC Milan în amicalele cu Chelsea și Leeds.

„La nivel de echipă națională, Coubiș are nu mai puțin de nouă meciuri în tricoul reprezentativei U19 a României, alături de alte două prezențe pentru naționala U20 și o apariție în echipa U21 a țării noastre. Ulterior, a fost convocat la selecționata U20 a Italiei, fără a debuta, însă, în tricoul țării în care s-a născut”, se mai arată în comunicatul de vineri al Universității Cluj.

GSP a explicat că, concomitent cu anunțul clujenilor, AC Milan a anunțat că l-a cedat pe Coubiș la Sampdoria, astfel că „șepcile roșii” vor trebui să negocieze cu genovezii pentru a-l cumpăra.

