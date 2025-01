Tanczos Barna, ministrul Finanțelor: Până pe 27 ianuarie vom avea prima versiune a bugetului / România are nevoie de un stat mai suplu, mai eficient

România are nevoie de un stat mai suplu, mai eficient. De aceea am făcut deja primii pași : am limitat costurile de funcționare ale statului și vom pregăti prima versiune a bugetului până la sfârșitul lunii ianuarie, spune ministrul de Finanțe Tanczos Barna la un interviu acordat Radio Kossuth si preluat de maszol.ro

Ministrul a precizat că până pe 27 ianuarie va fi disponibilă prima versiune a bugetului, pe care o va prezenta coaliției și Guvernului, urmând să demareze procedura parlamentară.

Potrivit ministrului, aderarea la spațiul Schengen va reduce semnificativ costurile importurilor și exporturilor , ceea ce este deosebit de benefic pentru companiile active în industria auto și comerț. „Desigur, nu ne bucurăm că importurile cresc, întrucât România are deficite mari în balanța comercială externă, dar oportunitățile s-au extins acum semnificativ”, a adăugat el.

„Rezervele noastre de aur și de schimb valutar sunt la niveluri record. Acest lucru demonstrează că mergem în direcția bună”

Barna Tánczos a subliniat că rezervele stabile ale Băncii Naționale și creșterile salariale din perioada trecută întăresc și mai mult economia: „Stabilitatea nu poate fi pusă la îndoială. Rezervele noastre de aur și de schimb valutar sunt la niveluri record. Acest lucru demonstrează că mergem în direcția bună și că avem instrumentele pentru a face față provocărilor – a spus viceprim-ministrul”.

Legat de candidatul la prezidențiale, Tanczos admite că nu există o armonie deplină în rândurile partidelor social-democrat și liberal, iar Crin Antonescu nu este susținut pe deplin. „Dar coaliția nu are altă alternativă în acest moment. Timpul este foarte scurt și provocarea este foarte mar“e”, a spus el la radio Kossuth

Situația este gravă, înaintarea forțelor extremiste și anti-UE amenință democrația – crede politicianul. „Atât în ​​rândurile Partidului Social Democrat, cât și al Partidului Liberal se exprimă opinii diferite“, crede Tánczos. „ Este o decizie dificilă, pentru că ar trebui susținut un candidat cvasi-independent. Deși a fost cândva președintele Partidului Liberal, a lucrat cu social-democrații. Apoi a fost marea coaliție social-democrată-liberală, cu care au obținut un rezultat record și au câștigat alegerile împreună. A apărut o situație ciudată și, indiferent de asta, cred că trebuie luată de urgență o decizie, iar alegerile trebuie organizate la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie”, a subliniat politicianul.