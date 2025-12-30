Taxe și impozite locale 2026 Cluj. Cât vor plăti clujenii pentru locuințe și mașini anul viitor

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat pe 23 decembrie proiectul privind taxele și impozitele locale, care aduce majorări semnificative pentru proprietarii de locuințe și autovehicule, transmite Radio România Cluj.

Primarul Emil Boc a declarat că municipalitatea a aplicat doar creșterile impuse de lege și nu a introdus cote adiționale, care să pună o povară suplimentară pe contribuabili.

Edilul a precizat că la Cluj-Napoca se aplică cota minimă prevăzută de lege, respectiv 1% din valoarea imobilelor.

Potrivit primarului, creșterile la taxele pentru locuințe sunt cuprinse între 58% și 71%, în funcție de zonă.

De exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

Și taxele pentru autovehicule vor fi ajustate. Mașinile hibride vor beneficia de o scutire de 20%, limita maximă permisă de legislația în vigoare. Pentru mașinile electrice va fi introdusă o taxă suplimentară fixă de 40 de lei.

Primarul a dat și un exemplu personal: pentru Peugeot-ul său Euro 4, el va plăti 150 de lei, în loc de 80 de lei.