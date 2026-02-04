TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta UE privind alegerile din România, spune Comisia Europeană, după un raport critic din SUA

Un purtător de cuvânt al executivului UE a spus că TikTok a lua deja o serie de măsuri, în contextul anchetei UE privind scrutinul din România, scrie Reuters.

Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” cu ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

„Acest lucru arată, de asemenea, că atunci când doriți să colaborați cu Comisia, suntem foarte bucuroși să colaborăm cu dvs. Tiktok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri”, a declarat Regnier reporterilor.

Comisia Europeană a deschis în decembrie o procedură formală împotriva TikTok, suspectată că nu a limitat interferența în alegerile prezidențiale din România.

Comisia Europeană spunea în ianuarie că încă adună date

În ianuarie, Comisia Europeană a transmis europarlamentarilor USR Vlad Voiculescu și Dan Barna că încă colectează „fapte și date de la toate părțile implicate”.

În răspunsul primit de europarlamentarii USR se precizează că instituția condusă de Ursula von der Leyen „rămâne pe deplin angajată în aplicarea riguroasă a obligațiilor Actului privind serviciile digitale (DSA)”: „Totodată, documentul confirmă explicit faptul că investigațiile sunt încă în desfășurare, Comisia colectând în prezent fapte și date de la toate părțile implicate și revizuind dovezile disponibile”.

În mesajul transmis de Ursula von der Leyen despre alegerile din România, văzut de HotNews, președinta Comisiei Europene spune că instituția pe care o conduce „a monitorizat îndeaproape” ce schimbări a făcut TikTok după alegerile din 2024 „pe durata alegerilor din România din mai 2025”.

Raport preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților

Precizările făcute miercuri de Thomas Regnier vin după publicarea unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA, care a acuzat Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre, inclusiv din România.

Parte din raportul preliminar referitor la România se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.

România este menționată de 113 ori în raportul preliminar, autorii documentului punând sub semnul întrebării necesitatea anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Citește și Un raport din Congresul SUA chestionează anularea alegerilor din România și susține că Bruxelles-ul se amestecă prin cenzură în alegerile statelor membre

Concret, raportul susține că cele mai agresive măsuri de cenzură ale UE au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu.

„Raportul preliminar al personalului Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite” este un document provizoriu de anchetă redactat de personalul comisiei, și nu o concluzie finală, adoptată în mod oficial de Congres.

Acuzațiile au stârnit deja o reacție vehementă din partea Comisiei Europene. „Sunt niște absurdități. Complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt pentru afaceri digitale al executivului UE, citat de Le Monde.